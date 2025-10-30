Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 32 cargos

As inscrições serão realizadas presencialmente, de 28 a 31 de outubro, das 9h às 14h, na sede do hospital, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, em Goiânia (GO).

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), abriu inscrições para o Processo Seletivo nº 008/2025, destinado à formação de cadastro reserva em 32 cargos das áreas assistencial e administrativa, com oportunidades também para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as vagas disponíveis são de analista de qualidade, analista de suporte, analista financeiro/custos, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro, médico do trabalho, nutricionista, técnico de TI, entre outras.

As inscrições serão realizadas presencialmente, de 28 a 31 de outubro, das 9h às 14h, na sede do hospital, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, em Goiânia (GO). A participação é gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição.

Os candidatos devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida e dos documentos exigidos no Edital nº 008/2025 (originais e cópias). O edital completo está disponível no site: www.isgsaude.org.br/hdt/ trabalhe-conosco .

O processo seletivo contará com avaliação curricular e prova oral, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Os salários variam de R$ 1.674,04 a R$ 13.498,84, conforme o cargo. A convocação dos candidatos ocorrerá de acordo com a necessidade da instituição, respeitando-se a ordem de classificação.

Sobre o HDT

Referência em média e alta complexidade em Goiás, o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) se destaca pelo atendimento especializado no tratamento de doenças como HIV/aids, tuberculose, meningite, hepatites virais, tétano e acidentes com animais peçonhentos. O HDT é o único hospital da América Latina, com foco exclusivo em Infectologia, a conquistar o selo ONA 3 – Acreditado com Excelência, o mais alto nível de qualidade e segurança da assistência em saúde reconhecido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Sobre o Instituto Sócrates Guanaes

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é qualificado como Organização Social de Saúde, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão cuidar e salvar vidas. Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar por meio da gestão de unidades públicas de saúde, há 25 anos é referência na formação médica e multiprofissional de terapia intensiva e tem como um de seus principais valores a humanização. Atualmente, é responsável pela gestão de sete unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em dez estados e 15 municípios brasileiros.

Em Goiás, o ISG é o responsável pela gestão do HDT-Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad desde 2012 e do CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade desde 2013.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br