Geral Trânsito

Pedestre seguro: atitudes que salvam vidas no trânsito

Dados da OMS revelam que os pedestres representam 23% das mortes por sinistros de trânsito em todo o mundo

30/10/2025 08h03
Por: Redação Fonte: Lide Multimídia

Dia do Pedestre - 8 de agosto - AND Imagem: Associação Nacional dos Detrans

Curitiba, outubro de 2025 - O aumento de sinistros envolvendo pedestres no Brasil acende um alerta para a necessidade de comportamentos mais seguros no trânsito. No primeiro semestre de 2024, o estado de São Paulo registrou 700 óbitos por atropelamento, um aumento significativo em relação aos 585 registrados no mesmo período do ano anterior.

Embora o foco das campanhas de segurança no trânsito, muitas vezes, recaia sobre motoristas e motociclistas, os pedestres continuam sendo um dos usuários mais vulneráveis nas vias urbanas. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que os pedestres representam 23% das mortes por sinistros de trânsito em todo o mundo.

Para Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, a segurança dos pedestres depende tanto de comportamentos responsáveis quanto de infraestrutura adequada. Ele enfatiza que "a travessia na faixa de pedestres, o respeito aos sinais de trânsito e a atenção plena ao ambiente são fundamentais para a proteção dos pedestres".​

Hierarquia de proteção

O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 29, estabelece a necessidade de um cuidado ainda maior com os mais vulneráveis no trânsito. É o princípio “o maior cuida do menor". Ou seja, condutores de veículos maiores (caminhões, ônibus etc.) têm o dever de ser mais defensivos e cautelosos, priorizando a proteção dos veículos menores e dos pedestres. 

Entre os pedestres, as crianças devem ser ainda mais prioritárias. Por conta de seu tamanho, tempo de reação reduzido e menor controle de impulsos, elas têm maior risco de se envolver em colisões no trânsito.

Segundo o WRI Brasil, áreas próximas a escolas, playgrounds, centros comunitários e parques devem receber atenção especial, com a implementação de zonas seguras — espaços com pavimentos antiderrapantes, calçadas largas e acessíveis, sinalização clara, faixas de pedestres bem visíveis e áreas exclusivas para embarque e desembarque. Além disso, estruturas de moderação de tráfego, como lombadas, controladores eletrônicos de velocidade e estreitamentos de pista, são essenciais para aumentar a proteção de quem caminha.

Pedestre também tem responsabilidades

Vias mais seguras para os pedestres passa também por atitudes simples dos próprios. Utilizar sempre a faixa de pedestres, manter a atenção no entorno e evitar o uso de celulares e fones de ouvido, estabelecer contato visual com condutores, não desembarcar fora dos pontos determinados para isso e/ou sempre pela calçada, são alguns dos principais cuidados. ​

