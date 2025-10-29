O Circuito Nelore de Qualidade 2025 teve a avaliação de 760 animais em sua 23ª etapa nacional deste ano, realizada na Friboi de Alta Floresta (MT). De 13 a 15 de outubro, foram analisadas as carcaças de 660 bovinos terminados em confinamento e 100 a pasto, inscritos por quatro pecuaristas A etapa foi resultado da parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT) e a Matsuda Sementes e Nutrição Animal, além do próprio frigorífico.

Entre os 670 machos, todos não castrados, 93% possuía até quatro dentes incisivos permanentes (menos de 3 anos de idade), com peso médio de 21,8 arrobas.

Das 90 fêmeas, 77% dos animais tinha até dois dentes incisivos permanentes (menos de 2 anos) e 81% apresentou cobertura de gordura mediana. O peso médio chegou a de 14,7 arrobas.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados nesta etapa realizada em Alta Floresta. Os animais apresentados demonstraram a excelência da genética da raça Nelore, refletindo o comprometimento e o trabalho de qualidade dos produtores da região. É gratificante ver o alto nível dos animais e o esforço dos criadores em aprimorar ainda mais a produção", comenta Gabriel Galvão, assistente técnico da ACNB.

Melhores lotes de carcaças de machos

A medalha de ouro de melhor lote de carcaças de machos foi entregue a André de Moraes Zucato, da Fazenda Mano Júlio VI (Ipiranga do Norte/MT). Devanir Della Rosa, da Fazenda Rosane (Nova Bandeirantes/MT) recebeu a medalha de prata e Alceu Elias Feldmann, da Fazenda Vale do Juruena I (Nova Bandeirantes/MT) ficou com a medalha de bronze.

Della Rosa também recebeu a medalha de ouro de melhor lote de carcaças de machos a pasto.

Melhores lotes de carcaças de fêmeas

Cristiano Rizzutto Lemos, da Fazenda Araguáia (Alta Floresta/MT), recebeu a medalha de ouro da categoria de melhor lote de carcaças de fêmeas.

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

SOBRE A ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.