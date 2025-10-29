Quarta, 29 de Outubro de 2025 10:26
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
26°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,34

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMAGeralCircuito Nelore de Qualidade: GeralSíndrome da Murcha da Cana é ameaça contínua aos canaviaisGeralJovem Vereador: sessão será realizada nesta quarta-feiraGeralJustiça do Trabalho institui Política Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Vigore Fit
Natura - Compre Online e receba em casa
Geral Doença na cana

Síndrome da Murcha da Cana é ameaça contínua aos canaviais

Manejo preventivo com biológicos promove um controle mais eficiente e sustentável

29/10/2025 09h28
Por: Redação Fonte: Grupo Texto

Murcha da Cana: uma ameaça à sustentabilidade da lavoura canavieira - Canaoeste

Por muitos anos, a principal estratégia para o controle de doenças na cana-de-açúcar foi o melhoramento genético a partir do desenvolvimento de variedades resistentes às principais enfermidades. No entanto, a Síndrome da Murcha da Cana-de-açúcar (SMC) desafia as tradicionais técnicas de controle.

Causada principalmente pelo fungo Colletotrichum falcatum, a síndrome tem maior incidência nos climas secos e afeta diversas variedades, podendo impactar severamente o canavial e acarretar prejuízos econômicos e produtivos. “São duas as consequências principais em índices de produtividade da cana-de-açúcar: redução de Toneladas por Hectare (TCH) e em Açúcar Teórico Recuperável (ATR), além de diminuir a longevidade do canavial”, ressalta o agrônomo Leonardo Vitti Brusantin, gerente de marketing regional da Biotrop.

Como identificar a doença

O primeiro sintoma que indica a contaminação do canavial pela síndrome é o surgimento de lesões avermelhadas na nervura central das folhas. Essas lesões devem ser acompanhadas atentamente, para não serem confundidas com outras doenças, como a estria vermelha, ou com deficiências nutricionais.

Na Síndrome da Murcha da Cana-de-açúcar, a coloração da nervura é total, quando fazemos um corte longitudinal. Nessa fase, o fungo esporula e, com a ocorrência de chuva, os esporos alcançam a bainha, iniciando a infecção. O patógeno provoca o entupimento dos vasos condutores, reduzindo a absorção de água pela planta.

O estágio seguinte, e mais crítico, é quando a planta perde o vigor e tende a dobrar do meio para baixo, na região onde ocorre o ponto de infecção. Este é o sintoma mais visível e por isso dá nome à síndrome. “Existem outros fatores que causam murchamento, mas, quando o murchamento decorre da síndrome, o ponteiro da cana-de-açúcar fica verde”, explica o agrônomo.

Se não for controlada, além de comprometer o canavial e abrir espaço para outras doenças oportunistas, como o fungo Pleocyta Sacchari, que causa a podridão da casca, a síndrome da murcha da cana-de-açúcar reduz a pureza do caldo e pode resultar em um açúcar de qualidade inferior, exigindo maior uso de produtos químicos no processo de branqueamento.

É fundamental a identificação precoce da síndrome da murcha da cana-de-açúcar para que ela não se alastre pelo canavial. Quanto mais cedo o manejo, mais eficiente será o controle do patógeno e menor será o dano.

“A partir do momento em que o fungo infecta o colmo, a possibilidade de conseguir combatê-lo e recuperar a planta é pequena” explica Brusantin, esclarecendo que uma outra prática para reduzir os impactos seria antecipar a colheita, possibilitando a fuga das épocas de maior incidência. No entanto, nem todas as variedades permitem essa prática, então a melhor escolha é fazer um manejo que reduza a quantidade de inóculo e induza a resistência sistêmica, já que a planta estará previamente preparada para enfrentar o fungo.

Biológicos no controle da murcha da cana-de-açúcar

Diante deste cenário, os biológicos surgem como a melhor resposta contra a Síndrome da Murcha da Cana-de-açúcar. “O grande diferencial dos biológicos está nos múltiplos modos de ação, que permitem diferentes formas de controle da doença”, explica o agrônomo.

Dentre as soluções disponíveis ao mercado se destaca o biofungicida Bombardeiro, eficaz e registrado para o combate ao fungo Colletotrichum falcatum, um dos principais agentes da doença.

Para alcançar o máximo desempenho, é fundamental adotar uma estratégia de manejo adequada, especialmente em áreas com alto índice de infecção. Nesses locais, por ser a cana-de-açúcar um sistema contínuo de cultivo, os esporos permanecem na palhada, tornando necessária a aplicação do biofungicida também sobre ela. Depois, com um intervalo de 60 dias, recomenda-se aplicar o biológico nas folhas, seguido de monitoramento por mais 60 dias para avaliar a necessidade de uma nova aplicação.

“Os microrganismos presentes na formulação do Bombardeiro, além do controle direto, competem com os agentes causadores da Síndrome da Murcha da Cana-de-açúcar e de outras doenças por espaço e nutrientes, impedindo o desenvolvimento dos patógenos. Com o uso do insumo biológico da Biotrop e a correta identificação da realidade da lavoura, o agricultor protege seu canavial contra a Síndrome da Murcha da Cana-de-açúcar e um amplo espectro de ameaças, fortalecendo sua plantação e garantindo rentabilidade”, destaca Brusantin.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Edital/SEMMA Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMA
Leilão Circuito Nelore de Qualidade:
Pesticidas Agrotóxicos no mundo: quando a regulação diverge mais do que o risco
Recuperação judicial AgroGalaxy avança na execução do plano de recuperação judicial no 2T25 Com estrutura mais enxuta e gestão focada em eficiência, companhia reduz despesas em 53%, mantém liquidez e consolida nova fase de gestão integrada e reposicionamento das marcas de varejo regionais
Circuito Nelore Mozarlândia (GO) será sede da 26ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade  
Tilápia Nova nota do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima sobre a tilápia deixa várias dúvidas, alerta Peixe SP
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h05
26°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 33°

26° Sensação
2.79 km/h Vento
48% Umidade do ar
56% (0.74mm) Chance de chuva
Amanhã (30/10)

Mín. 18° Máx. 32°

Chuva
Amanhã (31/10)

Mín. 18° Máx. 29°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Gigante alimentícia anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão em Goiás Expectativa da empresa é fechar 2025 com lucro de R$ 470 milhões, um aumento de 10% em relação a 2024
2
Internacional - Há 6 dias Trump suspende todos os pagamentos à Colômbia e avisa que pode tomar medidas “muito sérias”
3
Geral - Há 6 dias Enquanto a Argentina faz a lição de casa, o Brasil parece ter esquecido o caderno
4
Geral - Há 6 dias Centro-Oeste é a segunda região mais feliz do Brasil no ranking de felicidade no trabalho
5
Geral - Há 5 dias A Valorização do Advogado: o Preço do Tempo, do Saber e da Confiança
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMA
Economia Economia Momento de expansão impulsiona inovação na indústria goiana
Tecnologia Tecnologia Força Aérea Brasileira promete revolucionar a defesa nacional:
Saúde Saúde Cólicas em bebês: especialista ensina manobras eficazes que trazem alívio 
Anúncio
Municípios
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMA
Jataí - Goiás - GO Jovem Vereador: sessão será realizada nesta quarta-feira
Goiânia - GO Processo Seletivo: CEAP-SOL abre inscrições para cadastro reserva em 21 cargos
Rio Verde - GO Nova realidade em estradas que cortam o Estado de Goiás:
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias