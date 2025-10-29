Jovem Vereador: sessão será realizada nesta quarta-feira

Por Francisco Cabral

Acontece nesta quarta-feira, dia 29, às 14 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a sessão especial da quinta edição do programa Jovem Vereador Jataiense. Alunos representando escolas públicas, particulares e inclusivas do município vivenciarão uma experiência prática sobre o funcionamento do poder legislativo, discutindo e votando os projetos de lei criados por eles mesmos, com a ajuda de seus professores orientadores e de seus assessores, também estudantes. A seleção dos jovens vereadores ocorreu no dia 20 de outubro, em conformidade com a Portaria nº 89, após a análise dos projetos de lei enviados pelas escolas participantes. Os trabalhos foram examinados pela Procuradoria da Câmara, com base nos critérios de constitucionalidade e relevância social. Durante a cerimônia do programa Jovem Vereador Jataiense 2025, cada parlamentar da Câmara Municipal de Jataí apadrinhou um estudante representando uma escola do município.

Durval solicita ampliação da Praça do Fusca

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a ampliação da Praça Gilvacy Alves, conhecida como Praça do Fusca, utilizando a área pública ao lado do local. “O objetivo é a inclusão de arborização, paisagismo, quadra poliesportiva, campo soçaite e playground para atender a crescente demanda dos moradores dos bairros vizinhos, que enfrentam falta de espaços adequados para lazer e esporte”, afirmou. “A praça é um dos poucos locais de convivência da região, mas atualmente possui espaço insuficiente, principalmente nos finais de semana. A área pública ao lado está em desuso, mas originalmente destinada à construção da sede da Justiça Federal. Sugerimos que o poder executivo busque outra localização para esse projeto, liberando o espaço para a ampliação da praça. A proposta tem como objetivo promover o bem-estar da comunidade, incentivar a prática esportiva e fortalecer a integração social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social dos moradores”.

Carlone sugere instalação de redutores de velocidade na Vila Sofia

O vereador Carlone Assis sugeriu à SMT a instalação de redutores de velocidade na Avenida B, próximo ao número 92, entre as ruas 2 e 3, no bairro Vila Sofia. “O excesso de velocidade de veículos na região coloca em risco a segurança de moradores, incluindo crianças e idosos”, declarou. “A instalação de lombadas ou outros mecanismos adequados é necessária para reduzir acidentes e garantir maior proteção à comunidade”.

Guilherme propõe semáforo em cruzamento do setor Aeroporto

O vereador Guilherme Alves propôs ao executivo a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Tiradentes e JK, localizado no setor Aeroporto. A demanda, decorrente de reclamações de moradores e comerciantes, visa aumentar a segurança no local, que registra fluxo intenso de veículos e histórico de acidentes. “O excesso de velocidade na Rua Tiradentes e a falsa sensação de segurança na Rua JK elevam os riscos, tornando necessária a implantação do semáforo para proteger condutores e pedestres”, ponderou o parlamentar.

Carlinhos reivindica praça para o Portal do Sol

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à prefeitura a construção de uma praça em área institucional no bairro Portal do Sol. “A criação do espaço de lazer atende a uma necessidade crescente da comunidade local, que atualmente utiliza o local principalmente como estacionamento de veículos pesados, especialmente caminhões”, informou ele. “A ausência de áreas adequadas para lazer contribui para a carência de espaços compartilhados, restringindo o convívio e as atividades recreativas de crianças, jovens e adultos. A praça, se construída, servirá como ponto de encontro seguro e apropriado para diversas atividades recreativas. É importante fortalecer a convivência comunitária. Para isso, uma praça possibilitaria a realização de eventos culturais, feiras e outras atividades coletivas, promovendo integração social e laços entre os moradores. Há ainda a valorização do bairro, com benefícios estéticos, funcionais e potenciais impactos positivos no turismo local e atração de novos moradores. A promoção de saúde e bem-estar também é fundamental, com ênfase na possível instalação de equipamentos de ginástica e áreas destinadas à prática de esportes, o que incentivaria hábitos saudáveis e melhoraria a qualidade de vida dos habitantes. É primordial que o poder público atenda a essa demanda para proporcionar um ambiente de convivência saudável e harmônico para os moradores do Portal do Sol”.