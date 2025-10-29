Quarta, 29 de Outubro de 2025 10:33
EditalEdital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros-GO - SEMMAGeralCircuito Nelore de Qualidade: GeralSíndrome da Murcha da Cana é ameaça contínua aos canaviaisGeralJovem Vereador: sessão será realizada nesta quarta-feiraGeralJustiça do Trabalho institui Política Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua
Geral Câmara em ação

Jovem Vereador: sessão será realizada nesta quarta-feira

A seleção dos jovens vereadores ocorreu no dia 20 de outubro

29/10/2025 09h23
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Por Francisco Cabral
Acontece nesta quarta-feira, dia 29, às 14 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a sessão especial da quinta edição do programa Jovem Vereador Jataiense. Alunos representando escolas públicas, particulares e inclusivas do município vivenciarão uma experiência prática sobre o funcionamento do poder legislativo, discutindo e votando os projetos de lei criados por eles mesmos, com a ajuda de seus professores orientadores e de seus assessores, também estudantes. A seleção dos jovens vereadores ocorreu no dia 20 de outubro, em conformidade com a Portaria nº 89, após a análise dos projetos de lei enviados pelas escolas participantes. Os trabalhos foram examinados pela Procuradoria da Câmara, com base nos critérios de constitucionalidade e relevância social. Durante a cerimônia do programa Jovem Vereador Jataiense 2025, cada parlamentar da Câmara Municipal de Jataí apadrinhou um estudante representando uma escola do município.

Durval solicita ampliação da Praça do Fusca
O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a ampliação da Praça Gilvacy Alves, conhecida como Praça do Fusca, utilizando a área pública ao lado do local. “O objetivo é a inclusão de arborização, paisagismo, quadra poliesportiva, campo soçaite e playground para atender a crescente demanda dos moradores dos bairros vizinhos, que enfrentam falta de espaços adequados para lazer e esporte”, afirmou. “A praça é um dos poucos locais de convivência da região, mas atualmente possui espaço insuficiente, principalmente nos finais de semana. A área pública ao lado está em desuso, mas originalmente destinada à construção da sede da Justiça Federal. Sugerimos que o poder executivo busque outra localização para esse projeto, liberando o espaço para a ampliação da praça. A proposta tem como objetivo promover o bem-estar da comunidade, incentivar a prática esportiva e fortalecer a integração social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social dos moradores”.

Carlone sugere instalação de redutores de velocidade na Vila Sofia
O vereador Carlone Assis sugeriu à SMT a instalação de redutores de velocidade na Avenida B, próximo ao número 92, entre as ruas 2 e 3, no bairro Vila Sofia. “O excesso de velocidade de veículos na região coloca em risco a segurança de moradores, incluindo crianças e idosos”, declarou. “A instalação de lombadas ou outros mecanismos adequados é necessária para reduzir acidentes e garantir maior proteção à comunidade”.

Guilherme propõe semáforo em cruzamento do setor Aeroporto
O vereador Guilherme Alves propôs ao executivo a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Tiradentes e JK, localizado no setor Aeroporto. A demanda, decorrente de reclamações de moradores e comerciantes, visa aumentar a segurança no local, que registra fluxo intenso de veículos e histórico de acidentes. “O excesso de velocidade na Rua Tiradentes e a falsa sensação de segurança na Rua JK elevam os riscos, tornando necessária a implantação do semáforo para proteger condutores e pedestres”, ponderou o parlamentar.

Carlinhos reivindica praça para o Portal do Sol
O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à prefeitura a construção de uma praça em área institucional no bairro Portal do Sol. “A criação do espaço de lazer atende a uma necessidade crescente da comunidade local, que atualmente utiliza o local principalmente como estacionamento de veículos pesados, especialmente caminhões”, informou ele. “A ausência de áreas adequadas para lazer contribui para a carência de espaços compartilhados, restringindo o convívio e as atividades recreativas de crianças, jovens e adultos. A praça, se construída, servirá como ponto de encontro seguro e apropriado para diversas atividades recreativas. É importante fortalecer a convivência comunitária. Para isso, uma praça possibilitaria a realização de eventos culturais, feiras e outras atividades coletivas, promovendo integração social e laços entre os moradores. Há ainda a valorização do bairro, com benefícios estéticos, funcionais e potenciais impactos positivos no turismo local e atração de novos moradores. A promoção de saúde e bem-estar também é fundamental, com ênfase na possível instalação de equipamentos de ginástica e áreas destinadas à prática de esportes, o que incentivaria hábitos saudáveis e melhoraria a qualidade de vida dos habitantes. É primordial que o poder público atenda a essa demanda para proporcionar um ambiente de convivência saudável e harmônico para os moradores do Portal do Sol”.

Nenhum comentário
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
