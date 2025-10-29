Processo Seletivo: CEAP-SOL abre inscrições para cadastro reserva em 21 cargos

Os salários variam de R$ 1.678,85 a R$ 6.749,41, conforme o cargo e a carga horária prevista no edital.

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), abriu inscrições para o Processo Seletivo nº 007/2025, destinado à formação de cadastro reserva em 21 cargos das áreas assistencial e administrativa, com vagas para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCDs).

As inscrições serão realizadas presencialmente, entre os dias 3 e 7 de novembro de 2025, das 9h às 14h, na sede do CEAP-SOL, localizada na Av. Veneza, Quadra 62, Lote 1/10, s/n, Jardim Europa, Goiânia-GO.

Os interessados devem acessar o site www.isgsaude.org.br/ ceapsol/trabalhe-conosco para consultar o edital completo. No momento da inscrição, é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida e os documentos exigidos (originais e cópias), conforme detalhado no Edital nº 007/2025.

O processo seletivo é gratuito e composto por duas etapas:

• Avaliação curricular;

• Prova oral de conhecimento técnico.

Ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Sobre o CEAP-SOL

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL) foi fundado em 1995, inicialmente voltado ao acolhimento de Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA). Posteriormente ampliou sua atuação para o atendimento de outras doenças infectocontagiosas. A unidade, que detém a certificação de Acreditação Hospitalar ONA II oferece cuidados integrados, que abrangem hospedagem temporária, internação hospitalar de longa permanência e atendimento ambulatorial especializado, com a missão de cuidar e salvar vidas, promovendo a autonomia e a reintegração social dos usuários.

Com uma estrutura única no país e atendimento personalizado, o CEAP-SOL conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de saúde especializados. Essa abordagem garante cuidado contínuo e humanizado, atendendo às necessidades clínicas e funcionais dos pacientes, excelência assistencial, eficiência operacional e altos índices de satisfação pelo usuário.

Sobre o Instituto Sócrates Guanaes

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é qualificado como Organização Social de Saúde, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão cuidar e salvar vidas. Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar por meio da gestão de unidades públicas de saúde, há 25 anos é referência na formação médica e multiprofissional de terapia intensiva e tem como um de seus principais valores a humanização. Atualmente, é responsável pela gestão de sete unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em dez estados e 15 municípios brasileiros.

Em Goiás, o ISG é o responsável pela gestão do HDT-Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad desde 2012 e do CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade desde 2013.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br

