Geral Recuperação judicial

AgroGalaxy avança na execução do plano de recuperação judicial no 2T25

Com estrutura mais enxuta e gestão focada em eficiência, companhia reduz despesas em 53%, mantém liquidez e consolida nova fase de gestão integrada e reposicionamento das marcas de varejo regionais

28/10/2025 09h22
Por: Redação Fonte: inpresspni.com.br

Agrogalaxy: entenda a crise que levou grupo à recuperação judicial

São Paulo, outubro de 2025 – A AgroGalaxy (B3: AGXY3), uma das principais plataformas de revenda de insumos e originação de grãos do País, apresenta os resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25), marcando um avanço na execução do plano de recuperação judicial e na consolidação de uma estrutura operacional mais eficiente. Mesmo diante de um ambiente desafiador para o agronegócio — com margens pressionadas, rentabilidade em queda e restrições nas linhas de crédito —, a companhia manteve sua capacidade de operação e demonstrou disciplina na gestão financeira.

O trimestre foi caracterizado pela continuidade do processo de reestruturação interna e pela implementação de medidas de controle de custos e otimização do capital de giro. As despesas gerais e administrativas (SG&A, excluindo provisões) recuaram 53% em relação ao 2T24, representando uma economia de R$ 68 milhões. Essa redução reflete o impacto direto do novo modelo organizacional, mais simples, descentralizado e eficiente, que já vinha sendo implementado mesmo antes do processo de reestruturação judicial.

Nesse novo formato no período, a receita líquida totalizou R$ 251 milhões, composta por R$ 114 milhões em insumos agrícolas e R$ 137 milhões em originação de grãos. Para Eron Martins, CEO da AgroGalaxy, o desempenho deve ser analisado à luz de uma base comparativa diferente: no 2T24, a AgroGalaxy operava com o dobro de tamanho, antes do processo de reorganização. A nova configuração, mais enxuta, tem como foco a rentabilidade e a sustentabilidade financeira de longo prazo. “Os resultados do 2T25 refletem a execução disciplinada do nosso plano de recuperação judicial e a transição para um modelo de negócio mais sólido e financeiramente sustentável. Reduzimos custos, simplificamos processos e mantivemos a operação ativa no cenário mais desafiador dos últimos anos”, afirma.

O trimestre também foi marcado pela consolidação do novo posicionamento de marca, anunciado em junho, quando a companhia reforçou sua atuação regional com as marcas Agro100, AgroCat e Rural Brasil, reconhecidas nas nove regiões onde atuam: Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A Sementes Campeã também foi mantida no portfólio. A mudança reflete o resgate das origens da empresa como revenda agrícola, convergindo sua estratégia em se aproximar ainda mais do produtor rural buscando oferecer a melhor solução incluindo produtos, assessoria técnica, armazenagem de grãos e crédito. A AgroGalaxy passou a atuar como marca gestora das operações, com foco em governança, sustentabilidade financeira e desenvolvimento de negócios.

“O fortalecimento das marcas regionais reflete um movimento estratégico que nasceu da escuta do produtor rural. Identificamos que a relação de confiança construída ao longo dos anos com essas bandeiras continua muito forte. Resgatar essa conexão é essencial para consolidar um modelo de negócio simples, próximo e eficiente — exatamente a essência da nossa atuação”, reitera Eron.

Outro ponto de destaque foi a manutenção da estratégia de enriquecimento do mix de vendas, com especialidades representando 18% da receita de insumos, além de avanços no processo de crédito e recebimento, o que reduziu riscos de inadimplência, auxiliando no reforço de liquidez. “Nossa prioridade é fortalecer a estrutura de capital e assegurar liquidez para continuar atendendo o produtor rural com qualidade e previsibilidade. Continuamos construindo um caminho para nos tornarmos mais eficientes, mais focados e preparados para retomar o crescimento sustentável no médio e longo prazo”, complementa Eron Martins.

Presente em nove estados e 649 municípios, com 63 lojas, 14 silos e uma unidade de sementes, a AgroGalaxy segue comprometida em oferecer ao produtor rural o melhor negócio, com simplicidade, proximidade e eficiência, consolidando uma base financeira mais equilibrada para sustentar sua nova fase de desenvolvimento.

Destaques financeiros

Para mais informações sobre o balanço do AgroGalaxy acesse este link.

