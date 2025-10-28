Nova realidade em estradas que cortam o Estado de Goiás:

Concessionária inicia operação com mais de 200 profissionais e 33 veículos para socorro mecânico, médico e inspeção rodoviária, entre outros serviços

A partir da zero hora de amanhã (dia 29 de outubro), quem trafegar pela BR-060 e pela BR-452, no trecho entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde, contará com uma estrutura inédita de apoio, disponível 24 horas por dia, todos os dias. A Rota Verde Goiás inicia oficialmente a operação das rodovias com uma frota de 33 veículos e uma equipe com mais de 200 profissionais de diferentes áreas, preparados para oferecer desde socorro mecânico até atendimento médico pré-hospitalar — um marco de segurança e cuidado com o usuário das estradas goianas.

Na prática, isso significa que, em caso de pane, mal súbito ou acidente, o motorista poderá contar com socorro rápido e especializado. Os serviços se estenderão pelos próximos 30 anos. A operação também inclui serviços de inspeção rodoviária, com equipes que percorrem constantemente as vias para identificar riscos e irregularidades, além de apoio a contenção de incêndios e apreensão de animais em faixa de domínio. Tudo é coordenado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora o tráfego e despacha os recursos necessários para cada tipo de ocorrência.

O atendimento será reforçado por nove pontos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), que começam a funcionar no dia 29. O efetivo mobilizado impressiona: são 42 inspetores de tráfego, 2 supervisores, 2 líderes de operação, 33 operadores de guinchos e caminhões-pipa, 115 profissionais dedicados ao atendimento pré-hospitalar e 19 colaboradores no CCO. É uma estrutura robusta, que funcionará de forma ininterrupta para garantir mais segurança, agilidade e conforto aos motoristas.

“Esse trecho nunca experimentou esse tipo de assistência antes. São serviços que chegam à população antes mesmo do início da cobrança do pedágio — um compromisso nosso de demonstrar que a Rota Verde nunca mais será a mesma. Com a nossa chegada, já evoluiu e vai ficar melhor ainda”, afirma Othon Almeida, gerente de Operações e Faixa de Domínio da Rota Verde Goiás, destacando o caráter histórico desse momento.

Como o usuário pode acionar os serviços da Rota Verde Goiás

Os usuários poderão solicitar o atendimento necessário pelo 0800 060 4520, número criado para facilitar a memorização — ele traz os números das duas rodovias sob concessão. Também será possível entrar em contato com o CCO por meio dos totens instalados nos SAUs ao longo do trecho. Outra opção é o aplicativo da Concessionária, o Rota Verde – Goiás, que em breve estará disponível para Android e iOS, que facilitará o acesso aos serviços e informações em tempo real.

No mesmo dia 29, também entra em operação a Ouvidoria da Rota Verde Goiás, disponível pelo 0800 060 4520 e pelo e-mail [email protected], que também poderá ser acessada pelo site da concessionária. “Esses serviços de operação marcam o início de uma nova era nas BR-060 e BR-452, uma era em que o motorista pode trafegar com mais tranquilidade, sabendo que, a qualquer hora do dia ou da noite, há uma equipe pronta para atender, proteger e garantir que cada viagem seja mais segura do que nunca”, completa Almeida.

Operação é o 2.º marco da Rota Verde

A Rota Verde Goiás assumiu a gestão da BR-060 e da BR-452 no final de abril deste ano, quando deu início ao Plano de 100 Dias, uma força-tarefa emergencial que terminou no início de agosto com metas superadas e com resultados concretos, visíveis e mensuráveis por quem trafega por essa importante malha viária do Estado de Goiás. Para se ter ideia da atividade intensificada das frentes de serviços, formada por mais de 205 trabalhadores, as obras no pavimento entregues tiveram um volume sete vezes superior ao acordado no contrato de concessão firmado com a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. No período, foram reconstruídos 203.573 metros quadrados de pavimento, 710% a mais que a meta.

A substituição e implantação de placas de sinalização foi outro serviço que superou e muito a meta estabelecida. No Plano dos 100 Dias, foram implantadas e trocadas 196 placas, 325% mais que inicialmente previsto. Também foi realizada a revitalização da iluminação em segmentos totalizando 5.400 metros, melhorias em pontes e viadutos e serviços de roçada e limpeza. Com o encerramento do Plano de 100 Dias, a Rota Verde Goiás segue realizando melhorias e manutenções de forma contínua na BR-060 e BR-452.

Entre as obras previstas ao longo da concessão, estão a duplicação de 31,1 quilômetros de rodovia e a implantação de 122,7 quilômetros de faixas adicionais. A Rota Verde Goiás também vai instalar um ponto de parada e descanso (PPD), 14 passarelas de pedestres, 36 pontos de ônibus e 11 passagens de fauna. O conjunto dessas ações reforça o compromisso da concessionária com um trânsito mais seguro, sustentável e humano, transformando a experiência de quem trafega por esse importante corredor logístico de Goiás.