Mozarlândia (GO) será sede da 26ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade  

A etapa é uma parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), a Associação Goiana do Nelore (AGN) e a Matsuda Sementes e Nutrição Animal, além do próprio frigorífico.

“Estamos confiantes que esses dias de abate técnico serão um grande sucesso. Mozarlândia tem uma grande importância na pecuária do estado do Goiás e não temos dúvida de que os neloristas da região irão apresentar animais de excelente qualidade, frutos de um trabalho de muita dedicação. Não à toa, na edição de 2024 do Circuito bateu recorde histórico, com 5.100 animais”, comenta André Locateli, gerente executivo da ACNB.

Goiás ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de maiores rebanhos bovinos, com cerca de 23,2 milhões de cabeças de gado – segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município de Mozarlândia, por sua vez, apresenta um rebanho bovino com aproximadamente 182 mil animais, sendo fundamental para a pecuária do estado.

Contatos para inscrições

Para participarem do Circuito Nelore de Qualidade em Mozarlândia, os pecuaristas devem entrar em contato com o frigorífico por meio dos seguintes telefones: (62) 99275-7405 – Gleuber; (62) 99698-7035 – Ricardo Cipó; (62) 99841-8547 – Luiz Henrique; ou (62) 99606-8708 para falar com Marlon.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

30/10 e 31/10 – Itapetinga (BA)

04/11 – Andradina (SP)

04/11 – Naviraí (MS)

06 e 07/11 – Imperatriz (MA)

10/11 – Santana do Araguaia (PA)

12/11 – Casa de Tábua (PA)

14/11 – Redenção (PA)

18/11 – Campo Grande (MS) – Unidade II da Friboi

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

SOBRE A ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo

para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.