Rumo apoia Universidade do Tocantins na produção de mudas e reforça agenda da COP 30

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do Brasil, tem apoiado a manutenção de um viveiro de mudas de plantas nativas da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e já se consolidou como uma das mais relevantes iniciativas ambientais do setor ferroviário no país. Desde 2019, o Viveiro Florestal da UFT produziu mais de 500 mil mudas nativas do Cerrado, destinadas a projetos de recuperação de áreas.

Com a COP 30 marcada para novembro deste ano, em Belém (PA), a iniciativa ganha ainda mais relevância. O projeto, através do contrato com a empresa Morro Verde Ambiental, reforça o compromisso da Rumo com a transição para uma economia de baixo carbono e a importância das empresas brasileiras se anteciparem às discussões globais sobre mudanças climáticas.

Ao invés de adquirir mudas prontas, a Rumo optou por investir na criação e manutenção do viveiro na UFT. O espaço, localizado em Gurupi (TO), funciona como um laboratório vivo de aprendizado, servindo de base para aulas práticas, estágios, projetos de pesquisa, extensão universitária, iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso.

Segundo Jonathan Gusso, engenheiro florestal da Rumo, a iniciativa mostra como a atuação da empresa vai além da operação ferroviária. “Investir em ações como esta, que unem recuperação ambiental, educação e desenvolvimento sustentável é parte do nosso compromisso de longo prazo com a sociedade e com o planeta”, destaca.

Educação e restauração lado a lado

Até o momento, mais de 2 mil estudantes da UFT e de outras instituições já participaram de atividades no viveiro, que também funciona como centro de capacitação ambiental para a comunidade local. Segundo o professor José de Oliveira Melo Neto, coordenador do Viveiro Florestal da UFT e do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade e Tecnologias Ambientais da universidade, o apoio da Rumo tem sido transformador. “Nas visitas os estudantes conhecem nosso espaço, todo o processo de produção de mudas e como nossos parceiros realizam a recuperação de áreas. Também são realizadas doações periódicas de mudas, participações em feiras e eventos voltados para o setor do agronegócio para apresentar as vantagens de aliar produção com conservação ambiental, a base da produção sustentável”, ressalta o professor.

Com capacidade instalada para produzir até 500 mil mudas por ano, a estrutura ocupa 1 hectare e conta com casas de sombra, área de pleno sol, sementeira, laboratórios, câmara fria e estação meteorológica. Hoje, contempla mais de 50 espécies nativas do Cerrado.

O modal ferroviário já emite sete vezes menos gases de efeito estufa do que o rodoviário e, aliado a iniciativas como a manutenção do viveiro da UFT, posiciona a Rumo como referência em responsabilidade socioambiental no setor de logística.