Terça, 28 de Outubro de 2025 09:41
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
22°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,37

Euro

R$ 6,25

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralNova realidade em estradas que cortam o Estado de Goiás: GeralMomento de expansão impulsiona inovação na indústria goianaGeralMozarlândia (GO) será sede da 26ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade  EducaçãoRumo apoia Universidade do Tocantins na produção de mudas e reforça agenda da COP 30GeralBanco tenta executar empresário na justiça sem citá-lo e perde ação, em Goiás
Médicos Sem Fronteiras
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Vigore Fit
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
Educação Tocantins

Rumo apoia Universidade do Tocantins na produção de mudas e reforça agenda da COP 30

Iniciativa completa seis anos unindo recuperação ambiental, educação e desenvolvimento sustentável

28/10/2025 09h04
Por: Redação Fonte: Loures Comunicacão

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do Brasil, tem apoiado a manutenção de um viveiro de mudas de plantas nativas da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e já se consolidou como uma das mais relevantes iniciativas ambientais do setor ferroviário no país. Desde 2019, o Viveiro Florestal da UFT produziu mais de 500 mil mudas nativas do Cerrado, destinadas a projetos de recuperação de áreas.

Com a COP 30 marcada para novembro deste ano, em Belém (PA), a iniciativa ganha ainda mais relevância. O projeto, através do contrato com a empresa Morro Verde Ambiental, reforça o compromisso da Rumo com a transição para uma economia de baixo carbono e a importância das empresas brasileiras se anteciparem às discussões globais sobre mudanças climáticas.

Ao invés de adquirir mudas prontas, a Rumo optou por investir na criação e manutenção do viveiro na UFT. O espaço, localizado em Gurupi (TO), funciona como um laboratório vivo de aprendizado, servindo de base para aulas práticas, estágios, projetos de pesquisa, extensão universitária, iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso.

Segundo Jonathan Gusso, engenheiro florestal da Rumo, a iniciativa mostra como a atuação da empresa vai além da operação ferroviária. “Investir em ações como esta, que unem recuperação ambiental, educação e desenvolvimento sustentável é parte do nosso compromisso de longo prazo com a sociedade e com o planeta”, destaca.

Educação e restauração lado a lado
Até o momento, mais de 2 mil estudantes da UFT e de outras instituições já participaram de atividades no viveiro, que também funciona como centro de capacitação ambiental para a comunidade local. Segundo o professor José de Oliveira Melo Neto, coordenador do Viveiro Florestal da UFT e do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade e Tecnologias Ambientais da universidade, o apoio da Rumo tem sido transformador. “Nas visitas os estudantes conhecem nosso espaço, todo o processo de produção de mudas e como nossos parceiros realizam a recuperação de áreas. Também são realizadas doações periódicas de mudas, participações em feiras e eventos voltados para o setor do agronegócio para apresentar as vantagens de aliar produção com conservação ambiental, a base da produção sustentável”, ressalta o professor.

Com capacidade instalada para produzir até 500 mil mudas por ano, a estrutura ocupa 1 hectare e conta com casas de sombra, área de pleno sol, sementeira, laboratórios, câmara fria e estação meteorológica. Hoje, contempla mais de 50 espécies nativas do Cerrado.

O modal ferroviário já emite sete vezes menos gases de efeito estufa do que o rodoviário e, aliado a iniciativas como a manutenção do viveiro da UFT, posiciona a Rumo como referência em responsabilidade socioambiental no setor de logística.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Qualificação Equatorial Goiás oferece curso gratuito de Marketing Digital em Goiânia   
Concurso UFJ Universidade de Jataí-GO abre seletivo com 15 vagas para Professor Substituto
O poder do agro Mais cursos para Universidade Federal de Jataí
Camp 2025 Hub Cerrado sediará etapas do AKCIT Camp 2025
Educação cara Escola mais cara do Brasil ensina quase tudo em inglês e tem mensalidade de R$ 15 mil O estudo aponta que nove das dez escolas mais caras do país estão em São Paulo.
Dicas de leitura “Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista” Esse  é o novo título lançado pela Editora Mackenzie 
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h05
22°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 32°

22° Sensação
0.99 km/h Vento
71% Umidade do ar
1% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (29/10)

Mín. 21° Máx. 35°

Chuvas esparsas
Amanhã (30/10)

Mín. 19° Máx. 30°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Gigante alimentícia anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão em Goiás Expectativa da empresa é fechar 2025 com lucro de R$ 470 milhões, um aumento de 10% em relação a 2024
2
Geral - Há 7 dias Presidente da Câmara sobe tom contra as empresas de telefonia
3
Internacional - Há 6 dias Trump diz que seu próprio Departamento de Justiça lhe deve indenização por danos
4
Geral - Há 5 dias Enquanto a Argentina faz a lição de casa, o Brasil parece ter esquecido o caderno
5
Internacional - Há 5 dias Trump suspende todos os pagamentos à Colômbia e avisa que pode tomar medidas “muito sérias”
Blogs e colunas
Economia Economia Momento de expansão impulsiona inovação na indústria goiana
AgroNegócio AgroNegócio Mozarlândia (GO) será sede da 26ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade  
Tecnologia Tecnologia Força Aérea Brasileira promete revolucionar a defesa nacional:
Saúde Saúde Cólicas em bebês: especialista ensina manobras eficazes que trazem alívio 
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Nova realidade em estradas que cortam o Estado de Goiás:
Jataí - Goiás - GO Vereador pede serviço de verificação de óbito
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Goiânia - GO Caio Coppolla participa de evento imobiliário em Goiânia
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias