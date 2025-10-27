Vereador pede serviço de verificação de óbito

“A cidade, com mais de 105 mil habitantes, segundo o IBGE (2022), ainda não dispõe de SVO, o que tem provocado transtornos às famílias que aguardam pela liberação de corpos encaminhados a Rio Verde, município mais próximo com o serviço ativo”

Segundo o vereador a justificativa do pedido é devido a demora na liberação do corpo, o que aumenta a "dor" dos entes queridos.

Por Francisco Cabral

O vereador Luciano Lima solicitou ao executivo a implantação do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) no município, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº 7.236, de 16 de junho de 2025, do Ministério da Saúde. “A cidade, com mais de 105 mil habitantes, segundo o IBGE (2022), ainda não dispõe de SVO, o que tem provocado transtornos às famílias que aguardam pela liberação de corpos encaminhados a Rio Verde, município mais próximo com o serviço ativo”, relatou. “A ausência dessa estrutura agrava o sofrimento de famílias enlutadas, retarda procedimentos e gera impacto direto na vigilância epidemiológica"

A Regional de Saúde Sudoeste II, sediada em Jataí e responsável pela coordenação de dez municípios – Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Mineiros, Perolândia, Serranópolis, Portelândia e Santa Rita do Araguaia –, também não conta com unidade de verificação de óbitos.

A região cumpre os critérios de prioridade definidos pelo Artigo 324-F da Portaria GM/MS nº 7.236/2025, que incluem alta proporção de óbitos por causas naturais mal definidas e mortalidade domiciliar, infantil ou materna elevadas. Ainda conforme a norma federal citada, o SVO é responsável por realizar necropsias clínicas, emitir declarações de óbito e alimentar o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), permitindo maior precisão na identificação das causas de morte e contribuindo para o planejamento de políticas públicas de saúde.

A implantação do serviço é tecnicamente viável por meio de convênios e parcerias com órgãos públicos e instituições como a Universidade Federal de Jataí (UFJ), o Instituto Médico Legal (IML) e o Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho, conforme o Artigo 324-G da portaria. A criação do SVO em Jataí é uma medida urgente, necessária e humanamente justa, capaz de assegurar dignidade às famílias, eficiência na gestão da saúde pública e fortalecimento da vigilância epidemiológica na região”.