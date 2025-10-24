Sexta, 24 de Outubro de 2025 10:00
Gigante alimentícia anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão em Goiás
Geral Nova Veneza - GO

Gigante alimentícia anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão em Goiás

Expectativa da empresa é fechar 2025 com lucro de R$ 470 milhões, um aumento de 10% em relação a 2024

24/10/2025 09h54
Por: Redação Fonte: portal6.com.br
Unidade da SSA em Nova Veneza. (Foto: São Salvador Alimentos)
Unidade da SSA em Nova Veneza. (Foto: São Salvador Alimentos)

Samuel Leão/Portal 6

A São Salvador Alimentos (SSA), responsável pelas marcas SuperFrango e Boua, investirá R$ 900 milhões em Goiás nos próximos três anos. O aporte visa expandir a capacidade de abate de aves para 720 mil por dia até 2028, ante os atuais 500 mil/dia e a previsão de 560 mil/dia para o próximo ano.

O CEO da SSA, Hugo Souza, confirmou que o plano de crescimento se baseia em perspectivas favoráveis para o mercado de frango. Os investimentos serão direcionados para uma nova linha de produção e infraestrutura de suporte no complexo de Nova Veneza.

A SSA, que já emprega 8,7 mil colaboradores diretos e indiretos, prevê a criação de novas vagas de emprego. Desde 2020, a empresa já investiu cerca de R$ 1,5 bilhão. Os R$ 900 milhões adicionais virão de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) de R$ 500 milhões, recursos próprios e financiamento bancário, com parte do CRA destinada ao capital de giro para compra de grãos.

A expansão da capacidade de um frigorífico exige investimentos em etapas anteriores, como incubação, armazenagem de grãos e fábrica de ração. A SSA implementou recentemente o sistema SAP para otimizar produtividade e governança, integrando processos como finanças, vendas e estoque, e gerenciando 971 aviários com mais de 27 milhões de aves.

A expectativa da empresa é fechar 2025 com lucro de R$ 470 milhões, um aumento de 10% em relação a 2024, impulsionado por fatores internos e pela alta do frango.

A SSA possui duas plantas de processamento, fábricas de ração, incubatórios, granjas e unidades de armazenamento de grãos, atendendo 30 mil clientes mensais e exportando para 80 países. A empresa, de capital fechado, planeja abrir seu capital em breve.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

O autor

Samuel Leão Samuel Leão / Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
