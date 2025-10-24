Sexta, 24 de Outubro de 2025 10:01
Geral Brasil Hipersônico

Força Aérea Brasileira promete revolucionar a defesa nacional:

Projeto audacioso coloca o país na elite da tecnologia hipersônica

24/10/2025 09h31
Por: Redação Fonte: Sociedade Militar
Conheça o projeto de foguete hipersônico da FAB que pode atingir seis vezes a velocidade do som com tecnologia para colocar o Brasil entre as potências aeroespaciais do futuro
Por Bassani/Sociedade Militar
O Brasil está acelerando forte na corrida tecnológica mundial com um foguete hipersônico que promete atingir até seis vezes a velocidade do som. Batizado de 14-X, o projeto é desenvolvido pela Força Aérea Brasileira (FAB) e marca um salto histórico rumo à autonomia científica e à defesa nacional. A iniciativa ganhou destaque na Revista Foguetes Brasileiros e vem chamando atenção por unir pesquisa, inovação e estratégia militar num só programa.

Com testes realizados no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, o 14-X da FAB é um experimento e um símbolo do novo ciclo de neoindustrialização e da aposta brasileira em tecnologias críticas. O plano é ousado, colocar o país entre as potências dominantes na era hipersônica.

Um foguete com nome de “herança” e tecnologia nacional
A escolha do nome 14-X rende uma homenagem clara ao 14-Bis de Santos Dumont, mas, aqui, o salto é pesado. O 14-X faz parte do Programa de Propulsão Hipersônica, também conhecido pelo nome PropHiper, conduzido pelo Instituto de Estudos Avançados (IEAv) sob o guarda-chuva do DCTA da FAB.

A meta é clara: desenvolver tecnologia nacional de ponta em propulsão hipersônica, reduzindo nossa dependência externa e fortalecendo os elos entre ciência, indústria e defesa.

Quatro etapas para testar o conjunto de sistemas críticos
Para dar conta da complexidade, o 14-X foi dividido em quatro grandes missões:

14-XS: voo balístico de demonstração da combustão supersônica.
14-XSP: voo balístico com propulsão aspirada em velocidade hipersônica.
14-XW: demonstração de voo planado, sem propulsão, com sistemas de controle em condições hipersônicas.
14-XWP: voo autônomo com propulsão hipersônica aspirada ativa, com manobras e controle completo.
Cada fase testa um conjunto de sistemas críticos: dos componentes de combustão aos sistemas de guiamento, navegação e controle (GNC).

O motor scramjet: íntimo da velocidade
Diferentemente de um motor a jato convencional, o scramjet não usa peças móveis como turbinas ou compressores. O ar que entra é comprimido pela própria velocidade e geometria do veículo. A combustão ocorre em regime supersônico, daí o nome supersonic combustion ramjet, e exige velocidades já elevadas para funcionar.

Isso significa que o 14-X da FAB precisa de um impulso inicial, normalmente um foguete, para ativar o scramjet. Uma vez ligado, ele aproveita o oxigênio ambiente para queimar hidrogênio, eliminando a necessidade de levar oxidante.

Operação Cruzeiro: teste que marcou a Força Aérea Brasileira
Em 14 de dezembro de 2021, a Força Aérea Brasileira realizou o primeiro voo-teste do motor scramjet na chamada Operação Cruzeiro. O disparo partiu do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, usando um foguete VSB-30 como lançador.

Nesse teste, o 14-X foi levado até cerca de 30 km de altitude e acelerado até Mach 6, seis vezes a velocidade do som, ainda na atmosfera. Isso já classifica o sistema como hipersônico, pois supera o limite de Mach 5. O voo alcançou 160 km de apogeu suborbital e percorreu cerca de 200 km antes de cair no oceano.

Novos times, novo vetor: o RATO-14X
Agora, o foco se expande: não basta o motor, é preciso um lançador. Surge o RATO-14X (Rocket Assisted Take-Off), um foguete de decolagem que impulsionará o 14-X até ~30 km, onde o scramjet assume o controle.

Esse lançador deve ter cerca de 14 metros e 15 toneladas, capaz de alcançar velocidades acima de Mach 8, chegando a Mach 10, segundo estimativas. A Mac Jee lidera o desenvolvimento em parceria com a FAB, o IEAv e a FINEP, com o primeiro voo de teste previsto para 2027.

Por que isso importa para a defesa nacional?
A tecnologia hipersônica é estratégica. Rússia e China já dominam o segmento, com mísseis que mudam de trajetória e desafiam sistemas antiaéreos.

O Brasil entra na corrida buscando autonomia tecnológica, priorizando o motor e o vetor de lançamento, sem foco imediato em armamento. Além disso, o 14-X pode revolucionar o acesso ao espaço, lançando satélites e viabilizando voos suborbitais com custo menor.

Desafios gigantescos à frente
Projetar e operar um scramjet é um desafio de engenharia. O veículo precisa resistir a temperaturas extremas e forças aerodinâmicas violentas.

O projeto recebeu da FINEP um investimento recorde de R$ 93 milhões, uma marca histórica para a área de defesa.
Mas os prazos são apertados: o foguete RATO-14X precisa voar até 2027, exigindo trabalho intenso de integração entre institutos e empresas.

Horizonte 2030: visão brasileira no céu
Se tudo correr dentro do cronograma, o 14-X e o RATO-14X abrirão caminho para uma nova geração de veículos hipersônicos brasileiros, controláveis, manobráveis e com múltiplos usos, da defesa à exploração espacial.

A FAB e o DCTA seguem firmes, mirando 2030 como marco da consolidação do programa. O futuro da propulsão hipersônica no Brasil já está em movimento , e o 14-X é a chama que o impulsiona.

Fonte: Sociedade Militar

