Raízen abre mais de 400 vagas para programa de aprendiz

Outubro de 2025 – A Raízen está abrindo mais de 400 vagas para aprendizes nos diversos escritórios, bases e usinas da companhia, nas áreas administrativa, técnica e operacional. As inscrições para o programa de aprendiz podem ser feitas pelo site da campanha, no link. O prazo para as inscrições é até o dia 30 de novembro.



Para se candidatar às vagas de aprendiz, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou Ensino Técnico; e, somente para as vagas SENAI, é preciso realizar matrícula dentro do prazo, após aprovação. Não é necessário ter experiência profissional.



Entre os benefícios oferecidos aos aprendizes estão auxílio-transporte ou fretado; plano de saúde e odontológico; bônus PPR (Programa de Participação nos Resultados); cesta básica ou vale alimentação; e trilha de desenvolvimento.



Para o próximo ciclo, as cidades que oferecem vagas para aprendiz na empresa são: Andradina/SP, Araçatuba/SP, Araraquara/SP, Barra Bonita/SP, Bento de Abreu/SP, Bocaina/SP, Brasília/DF, Caarapó/MS, Colômbia/SP, Elias Fausto/SP, Guariba/SP, Guarulhos/SP, Ibaté/SP, Igarapava/SP, Ilha do Governador/RJ, Jataí/GO, Jaú/SP, Lagoa da Prata/MG, Maracaí/SP, Mirandópolis/SP, Morro Agudo/SP, Ourinhos/SP, Paraguaçu/SP, Paulínia/SP, Piracicaba/SP, Rafard/SP, Recife/PE, São Paulo/SP, Tarumã/SP e Valparaíso/SP.



O Programa de Aprendiz conta com as áreas de Aprendiz Administrativo e Aprendiz Técnico e Operacional. O objetivo é oferecer o primeiro passo no mercado de trabalho, com foco em aprendizado prático e desenvolvimento de habilidades.



• Aprendiz Administrativo: Apoio em tarefas administrativas, atendimento, organização de documentos, controle de arquivos e planilhas, lançamentos de dados, auxílio no controle de materiais e notas fiscais, elaboração de relatórios, organização de agendas e e-mails e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente);



• Aprendiz Técnico e Operacional: Apoio na organização e execução de manutenções, aplicação de planos de manutenção, identificação de falhas, troca de peças, participação em montagens e calibração, colaboração na organização e limpeza do ambiente de trabalho e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).



Os candidatos que atenderem aos requisitos, passarão por uma seleção composta por testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com a liderança da Raízen.