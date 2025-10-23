Quinta, 23 de Outubro de 2025 11:22
Geral Felicidade

Centro-Oeste é a segunda região mais feliz do Brasil no ranking de felicidade no trabalho

Estudo da Pluxee revela disparidades regionais na felicidade no trabalho — e mostra que o Brasil ainda está 6% abaixo da média global

23/10/2025 11h03
Por: Redação Fonte: Jeffrey Group

Região Centro-Oeste – IOV Brasil

Outubro de 2025 – A Pluxee, líder mundial em benefícios e engajamento para colaboradores, divulga a segunda edição do Índice de Felicidade e Engajamento no Trabalho, realizado em parceria com a plataforma britânica The Happiness Index. O estudo ouviu mais de 16 mil profissionais em todas as regiões do Brasil e revela um avanço: os brasileiros estão 4% mais felizes no trabalho em relação ao ano passado. Ainda assim, o país segue 6% abaixo da média global, o que mostra que propósito, reconhecimento e conexões humanas continuam sendo grandes desafios para as empresas. Mas há regiões mais felizes. O Centro-Oeste, por exemplo, se destaca ao ocupar o segundo lugar no índice de felicidade do país.

A pesquisa utiliza uma metodologia que combina ciência de dados e neurociência para medir a experiência do trabalho de forma completa. Além de fatores racionais, como clareza e capacitação, também avalia dimensões emocionais, como segurança, relacionamentos, reconhecimento e propósito, que têm impacto direto no bem-estar e no engajamento.

Os resultados de 2025 apontam evoluções consistentes em relação a 2024: felicidade subiu de 7,3 para 7,6, engajamento de 7,1 para 7,4 e cultura organizacional de 7,2 para 7,5. Apesar desse progresso, o Brasil ainda está abaixo da média global: 6,3% menos feliz e 5,1% menos engajado. Além disso, apenas 53% dos profissionais recomendariam sua empresa como um bom lugar para trabalhar, o que evidencia a distância entre discurso e prática na construção de ambientes emocionalmente saudáveis.

Quando felicidade protege a mente 

Centro-Oeste: 10 principais características culturais da região - THMais - Você por dentro de tudo

A pesquisa mostra que felicidade e engajamento refletem diretamente a saúde emocional de uma empresa. Em 2025, dimensões ligadas ao bem-estar psicológico apresentaram avanços importantes: crescimento pessoal (+6,3%), reconhecimento (+6,2%), e segurança e propósito (+4,2%).

Todos os sistemas cerebrais avaliados pela metodologia — instintivo, emocional, reflexivo e racional — apresentaram melhora. O maior salto foi no sistema reflexivo (+6,1%), ligado a propósito e crescimento pessoal, confirmando que os profissionais buscam cada vez mais sentido e evolução contínua. O reconhecimento genuíno também ganhou espaço, com alta de 6,2%, reforçando que celebrar conquistas e ouvir de verdade são práticas que sustentam o bem-estar e o engajamento.

Esses resultados indicam que mais empresas estão investindo em vínculos genuínos, líderes empáticos e culturas coerentes. Ainda assim, o índice de inspiração segue 12% abaixo da média global, revelando que muitos profissionais ainda não se sentem emocionalmente conectados às suas organizações.

Cultura do Centro-Oeste - Toda Matéria

“Os resultados mostram evolução, mas também deixam claro que ainda há uma lacuna importante: muitos profissionais não se sentem inspirados por suas organizações. O papel do RH é apoiar líderes a transformar discursos em atitudes, cultivando reconhecimento genuíno, clareza sobre o futuro e espaço para crescimento. Isso passa também por criar relações de confiança e segurança psicológica, porque quando as pessoas se sentem valorizadas e conectadas, o trabalho deixa de ser apenas rotina e se transforma em fonte de energia e propósito", explica Fabiana Galetol, Diretora de Pessoas e Responsabilidade Social Corporativa da Pluxee Brasil.

Quem são e onde estão os mais felizes e engajados? 

O estudo traz ainda diferentes recortes sobre felicidade e engajamento. Os dados regionais, por exemplo, revelam contrastes importantes:

Norte: 8,1 pontos (líder nacional)
Centro-Oeste: 7,8
Nordeste: 7,7
Sul: 7,6
Sudeste: 7,3
 

Os números sugerem que regiões com menor concentração de grandes centros corporativos podem oferecer ambientes mais equilibrados, enquanto áreas de alta competitividade e pressão apresentam maiores desafios para o bem-estar emocional.

Já o recorte por idade mostra que quanto mais velho o colaborador, maiores os índices de felicidade e engajamento. Profissionais de 51 a 60 anos apresentaram pontuação 6,8% superior à dos mais jovens (19 a 30 anos). Esse grupo também relatou maior comprometimento (8,6 vs. 7,7) e melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal (7,5 vs. 6,7).

Índice por faixa etária:

Acima de 60 anos: 8,0
51 a 60 anos: 7,8
41 a 50 anos: 7,5
31 a 40 anos: 7,3
19 a 30 anos: 7,3

Agronegócio lidera ranking de felicidade e engajamento no trabalho; saúde fica na última posição

O setor mais feliz e engajado do Brasil é o de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com média de 8,1 em uma escala de 0 a 10. Em seguida, aparecem os setores de tecnologia da informação (7,8), atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (7,7) e construção civil (7,6). Três setores empatam na média de 7,5: indústria ou fábrica de produtos de qualquer natureza, alimentação (restaurantes ou similares) e serviços de assessoria ou consultoria.

Mais abaixo no ranking estão os setores de comércio varejista ou atacadista, artes, cultura, desporto e recreação, hotelaria (hotéis ou similares), serviços de conservação e limpeza e transporte e armazenagem, todos com média de 7,4. O setor de educação aparece com 7,3, enquanto saúde humana e serviços sociais ocupa a última posição, de forma isolada, com a menor média registrada: 7,2.

Do discurso à prática 
Os resultados de 2025 reforçam que felicidade no trabalho deixou de ser discurso aspiracional e se consolidou como pauta estratégica. Empresas que tratam saúde social como parte do negócio criam culturas de confiança, estimulam autonomia e constroem ambientes nos quais as pessoas realmente querem estar. “As organizações que prosperam emocionalmente são aquelas que olham para o cuidado todos os dias, e não apenas em datas de calendário. Felicidade não se resume a iniciativas pontuais: ela se constrói na escuta, no reconhecimento e na coerência entre valores e práticas”, conclui Fabiana Galetol.

Sobre a Pluxee
A Pluxee é a líder mundial em benefícios para colaboradores, que cria experiências significativas, envolventes e personalizadas para contribuir para o bem-estar no trabalho e além. A empresa oferece um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais em 29 países. De alimentação e refeição, cultura, presentes a bem-estar e mobilidade, seus produtos e serviços são projetados para trazer mais valor para as pessoas. A Pluxee promove o bem-estar de mais de 37 milhões de consumidores, acompanha mais de 500.000 clientes para desenvolver relacionamentos mais significativos com seus funcionários e melhorar seu engajamento, além de simplificar a vida e ajudar a impulsionar o negócio de 1,7 milhão de comerciantes todos os dias. Fortalecida por seus laços históricos com a Sodexo, a Pluxee, com seus 5.000 funcionários, está comprometida a aumentar sua influência como líder de CSR Responsabilidade Social Corporativa, dando a seus clientes, parceiros e consumidores os meios para fazer escolhas mais sustentáveis todos os dias.

JeffreyGroup Brasil – [email protected] 

