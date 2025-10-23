Enquanto a Argentina faz a lição de casa, o Brasil parece ter esquecido o caderno

Por Allan Gallo, professor de Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

A Argentina de Javier Milei tenta, pela primeira vez em décadas, ajustar as contas públicas com base em ortodoxia econômica, e não em voluntarismo político. Quando assumiu, em 2023, o país enfrentava inflação de 25% ao mês, reservas negativas e um Banco Central (BC) sem credibilidade. Dois anos depois, a inflação mensal caiu para 2,1%, a taxa anualizada recuou para 31,8% e o superávit fiscal voltou a existir. Os irmãos do país vizinho começaram a fazer a lição de casa, contendo o gasto público, equilibrando o orçamento e permitindo que a moeda voltasse a respirar de forma gradual e sustentável.

O ajuste foi severo e previsível. Milei cortou subsídios à energia, transporte e serviços públicos, congelou salários estatais, paralisou obras e suspendeu repasses às províncias. A pobreza explodiu para 52% no auge da transição e depois recuou para 38%. O presidente comprou estabilidade à custa de poder de compra, e essa troca agora cobra seu preço político. Inicialmente, garantiu-se credibilidade e controle inflacionário; agora, cobra-se seu preço político, pois a derrota legislativa em Buenos Aires e o escândalo envolvendo sua irmã expuseram a fadiga social e o esgotamento do capital político de um governo que apostou tudo na austeridade.

Ainda assim, a engrenagem macroeconômica continua de pé, sustentada pelo swap cambial com os Estados Unidos, que reforça as reservas e dá fôlego ao Banco Central enquanto a autarquia tenta reconstruir seu balanço para, no futuro, viabilizar a dolarização da economia.

O câmbio flutuante substituiu o antigo controle de capitais, e a inflação, embora ainda resistente, atingiu o menor patamar em duas décadas, resultado direto do ataque de Milei ao coração do problema ao enfrentar o gasto público excessivo e a monetização da dívida. A política fiscal e a política monetária finalmente apontam na mesma direção, e o desafio agora é transformar o choque em rotina, consolidando um regime de regras permanentes capaz de impedir o retorno do tradicional populismo fiscal latino-americano.

Falta avançar nas reformas estruturais, pois a reforma trabalhista, a desindexação de contratos, a descentralização fiscal e a redução da informalidade permanecem travadas por pressões políticas e corporativas, enquanto o Estado ainda consome mais de 40% do PIB e as províncias resistem à disciplina imposta por Buenos Aires, prolongando a dependência de um modelo de gasto que o país tenta abandonar.

Embora tenha conseguido estabilizar os preços e conter a espiral inflacionária, a Argentina ainda não recuperou renda nem investimento produtivo, e, apesar de começar a agir como um devedor responsável, continua dependente de âncoras externas para sustentar a credibilidade que conquistou a duras penas.

A comparação com o Brasil em outubro de 2025 é, no mínimo, constrangedora. Aqui, o governo continua declamando responsabilidade fiscal enquanto o déficit primário cresce, a dívida bruta ultrapassa 77% do PIB e o gasto corrente se expande com a naturalidade de quem confunde consumo público com desenvolvimento. A âncora fiscal virou figura cômica e a estabilidade de preços só resiste graças a juros punitivos e a um BC que tenta preservar a técnica em meio à pressão política. Na República do Prata, o ajuste é ortodoxo e impopular, enquanto aqui, o populismo veste terno e se apresenta como sensibilidade social. A Argentina desmonta o Estado que a sufocava, enquanto nós, com a mansidão que nos é tão própria, seguimos enrogando o Kraken.

Milei está comprando tempo e confiança com o crédito americano, enquanto o Brasil, confiante no próprio tamanho, comporta-se como um pródigo habitual, certo de que está livre da obrigação de prestar contas. Sabemos que o Estado é o problema, mas a diferença é que, na escola da economia, a Argentina faz a lição de casa, enquanto o Brasil parece ter esquecido o caderno.

O autor

