Jovens vereadores são empossados

A Câmara Municipal de Jataí realizou no último dia 22, no plenário João Justino de Oliveira, a cerimônia de posse e diplomação dos estudantes selecionados para a quinta edição do programa Jovem Vereador Jataiense. O evento marcou o início da nova legislatura simbólica na qual os alunos, representando escolas públicas, particulares e inclusivas do município, vivenciarão uma experiência prática sobre o funcionamento do poder legislativo.

A seleção dos jovens vereadores ocorreu no dia 20 de outubro, em conformidade com a Portaria nº 89, após a análise dos projetos de lei enviados pelas escolas participantes. Os trabalhos foram examinados pela Procuradoria da Câmara, com base nos critérios de constitucionalidade e relevância social.

Durante a cerimônia do programa Jovem Vereador Jataiense 2025, cada parlamentar da Câmara Municipal de Jataí apadrinhou um estudante representando uma escola do município. O estudante Antônio Ravine Soares Guimarães Oliveira, do CepiI José Feliciano Ferreira, foi orientado pelo professor Gustavo Araújo de Carvalho e contou com o apoio da assessora Ana Beatriz Andrade Faria Beraldo, sendo apadrinhado pelo vereador Abimael Silva. Já Ana Paula Barbosa da Maceno, do Cepi Serafim de Carvalho, trabalhou com o mesmo professor e assessora, sob o apadrinhamento de Adilson Carvalho.

A estudante Micaele Lorane dos Santos Silva, do Colégio Estadual José Manuel Vilela, teve a orientação da professora Elda Carneiro e o auxílio da assessora Nicole Medeiros Amorim, sendo apadrinhada por Guilherme Alves. No Colégio Estadual Frei Domingos, Lorena Maria da Costa Rocco representou sua instituição com a orientação da professora Lara Regina e a assessoria de Maria Eduarda Almeida Oliveira, sob o patrocínio de Carlinhos Canzi.

Do Colégio Estadual Alcântara de Carvalho, Isabele Pereira Rodrigues foi acompanhada pelo professor Igor Reis Aquino Canedo e pela assessora Júlia Gonçalves Morais, representando o gabinete do vereador Durval Júnior. Também representando o CPMG Nestor Ribeiro, Cecília Cabral Santos Silva teve orientação de Nívia Alves Lucas e assessoria de Paula Melo, igualmente apadrinhada por Guilherme Alves.

A jovem Maria Eduarda Ribeiro da Silva, do Colégio Estadual Frei Domingos, contou com o apoio direto da coordenadora regional de Educação, Marina Silveira, e foi vinculada ao gabinete da vereadora Kátia Carvalho. Por sua vez, Maria Eduarda de Oliveira Castilho, do Colégio Estadual Marcondes de Godoy, teve como orientadora Marise Lemes Bernardes e como assessora Alexandra Maria de Jesus Santos, sob o apadrinhamento do vereador Luciano Lima.

Representando o Centro Educativo BGV – Colégio Êxito, Mariana Vasconcelos da Maceno participou sob a orientação da assessora Ana Júlia Santana de Assis e o apoio do vereador Lazinho do Asfalto. A estudante Clara Lima Rocha, do Colégio Dinâmico de Jataí, foi a afilhada do presidente da Câmara, Marcos Patrick.

O aluno Fernando Garcia Santos representou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), orientado pela professora Flávia Souza e acompanhado pela assessora Elisena, sob o apadrinhamento do vereador Carlinhos Canzi. Também da rede inclusiva, Isabele Novato Diogo de Souza, da Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barbosa, foi orientada pela professora Leia Soares e apadrinhada pelo presidente Marcos Patrick.

Os doze estudantes formarão a quinta legislatura simbólica do Jovem Vereador Jataiense, experiência promovida pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel). Cada participante terá uma semana para avaliar as propostas que serão discutidas na sessão plenária simulada do próximo dia 29 de outubro, quando assumirão os assentos do plenário da Câmara e vivenciarão de forma prática o processo legislativo do município.

A solenidade de diplomação e posse, presidida pelo vereador Marcos Patrick, contou com apresentações musicais, execução dos hinos Nacional e de Jataí e a presença de autoridades civis, eclesiásticas e educacionais. No mesmo dia, os jovens parlamentares participaram de uma formação intensiva promovida pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), com oficinas sobre ética, moral, política e o papel do legislativo municipal. Eles também visitaram as dependências da Câmara.

A coordenadora pedagógica da Egel, Marli Freitas, destacou o caráter formativo do programa, que permite aos estudantes compreenderem na prática o processo legislativo. “O Jovem Vereador consolida-se como referência na promoção da participação política juvenil e, neste ano, deu um passo decisivo ao incluir as escolas inclusivas”, afirmou.

A coordenadora regional de Educação, Marina Silveira, enalteceu a continuidade do projeto e sua transformação em programa permanente da Câmara. “A política é essencial e bonita quando feita com propósito. É fundamental que cada jovem entenda o peso de participar da vida pública e exerça seu direito desde cedo”, disse, incentivando os estudantes maiores de 16 anos a solicitarem o título de eleitor.

O vereador Abimael Silva ressaltou a importância do aprendizado político: “Esta Casa se orgulha em receber jovens que desejam aprender o funcionamento do Parlamento e contribuir com ideias que podem virar projetos reais.”

Durval Júnior lembrou que o programa reflete a proximidade do legislativo com a comunidade e celebrou a inclusão das escolas especiais, proposta por ele em plenário.

O vereador Guilherme Alves compartilhou sua experiência pessoal: “Sou fruto de projetos como este. Foi através deles que descobri a vocação para a política. Tenho certeza de que daqui sairão novos líderes para Jataí.”

A vereadora Kátia Carvalho enfatizou o protagonismo feminino desta edição, afirmando que “a mulher faz a diferença em qualquer lugar que esteja” e que o programa demonstra a força da juventude local.

Luciano Lima elogiou os professores que participam do projeto, destacando que “eles são os alicerces da formação cidadã”.

Já Lazinho do Asfalto, ao apadrinhar a jovem Mariana Vasconcelos, convidou os estudantes a acompanharem as sessões legislativas. “As portas do meu gabinete estarão sempre abertas. A democracia se aprende com convivência e exemplo”, afirmou.

Em seu discurso, o presidente da Egel, vereador Carlinhos Canzi, agradeceu à Câmara e aos parceiros educacionais. “Este programa pertence à comunidade jataiense. É uma ponte sólida entre o parlamento e as novas gerações”, disse, ao reforçar que a Egel tem o compromisso de formar jovens conscientes e participativos.

Os jovens vereadores terão agora sete dias para conhecer e analisar as propostas legislativas que serão debatidas na sessão simbólica do dia 29 de outubro, às 14 horas. Na ocasião, os estudantes ocuparão as cadeiras do plenário e conduzirão uma sessão no mesmo formato de uma ordinária, com debates, votações e defesa de projetos. O evento marca o encerramento da edição 2025 do programa.

O presidente Marcos Patrick destacou o papel do projeto na construção da cidadania. “O Jovem Vereador é uma oportunidade para que os estudantes entendam como as decisões políticas são tomadas e como podem contribuir para a sociedade. Muitos de seus projetos são aproveitados pela Câmara, o que prova o impacto dessa experiência”, afirmou.