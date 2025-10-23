“Levei minha mãe na casa de swing”: a história real que mostra que prazer e diálogo cabem na mesma família

Quem já foi ou pensou a frequentar casas de swing, com certeza já pensou: “e se eu encontrar algum parente por lá?” Agora, imagine levar sua mãe junto! Foi isso que a criadora de conteúdo adulto do Hotvips, Anny Leal, fez para celebrar o seu aniversário. Ela escolheu celebrar seus 31 anos na festa temática Let’s Vampiros, em São Paulo, e marcou não só mais um ano de vida, mas também uma fase de autodescoberta e libertação.

Anny é próxima da mãe, Cida, e da irmã, Ana Beatriz, e quis que as duas fizessem parte dessa nova fase. “Comecei a frequentar as festas da Let’s este ano e encontrei nesse meio um espaço onde me sinto eu mesma. Quis que minha família conhecesse esse lado também, não só como espectadoras, mas como parte da minha história”, conta.

A criadora revela que, no início, o convite causou espanto. “Quando falei que queria levar as duas, acharam que era brincadeira. Só acreditaram quando eu disse que a organizadora deixou até eu levar um bolo de aniversário”, lembra, entre risos. A irmã entrou no clima, comprou lentes de contato, algo que nunca tinha usado, e se arrumou especialmente para a noite.

Apesar da curiosidade e da atmosfera provocante da festa, Cida e Ana Beatriz se surpreenderam com o ambiente. “Elas esperavam algo escandaloso, mas acharam tudo muito tranquilo. Viram que existe respeito, leveza e que o sexo ali é uma expressão de liberdade, não de exagero”, explica Anny.

Durante o evento, as duas assistiram a uma performance de wax play, prática sensual com cera quente feita com velas específicas que não causam queimaduras. Anny participou da demonstração como convidada, em uma experiência pontual e supervisionada. “Ver minha mãe e minha irmã me assistindo, admirando e torcendo por mim foi algo que jamais vou esquecer. Elas entenderam que o que faço é arte, é entrega, é sobre liberdade e autoconfiança”, diz.

Hoje, Anny é uma das criadoras mais autênticas do Hotvips, plataforma brasileira de venda de conteúdo adulto que reúne pessoas reais dispostas a explorar suas fantasias com segurança e liberdade.

Para Maíra Fischer, community manager da plataforma, histórias como a de Anny mostram que o diálogo sobre sexualidade está amadurecendo. “A Anny representa essa nova geração de mulheres que fala de prazer sem culpa. Ver uma mãe e uma filha compartilhando esse momento é um símbolo de aceitação, é sobre amor, confiança e a naturalidade com que o desejo pode ser vivido em todas as fases da vida.”

Sobre o Hotvips

O Hotvips é uma plataforma brasileira de venda de conteúdo adulto voltada para criadores que desejam transformar prazer em renda, com segurança, liberdade e suporte personalizado. A plataforma reúne casais amadores, exibicionistas e pessoas comuns que encontraram na produção de conteúdo uma forma de viver suas fantasias e complementar a renda com autonomia. Com parceria estratégica com o Sexlog, maior rede de sexo e swing da América Latina, o Hotvips aposta em inovação, transparência e no combate ao preconceito com fetiches e sexualidades diversas.