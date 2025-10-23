Cólicas em bebês: especialista ensina manobras eficazes que trazem alívio 

Exercícios ajudam - Os pais podem colocar o bebê com a barriga apoiada sobre o antebraço, exercendo uma leve pressão nas costas para estimular a eliminação dos gases, o que ajuda a acalmar e confortar o recém-nascido.

Noites em claro, choros incessantes e aquele aperto no peito a cada segundo, essa foi a realidade de Bernardo Edberg e Tauanne Gomez nos primeiros meses após a chegada do bebê. Como tantos outros pais de recém-nascidos, eles enfrentaram de perto os temidos episódios de cólica. “Depois de muitas tentativas e da ajuda de profissionais, as cólicas foram diminuindo, e poder ver nosso pequeno mais tranquilo trouxe um alívio e uma felicidade imensos”, compartilha o casal.

A enfermeira e professora de Medicina do IDOMED, Taynara Logrado, explica que as cólicas em bebês estão relacionadas ao sistema digestivo, que ainda está em processo de consolidação e não possui maturidade suficiente para lidar com os gases que entram no organismo.

Taynara destaca que a opção ideal é procurar um pediatra para entender o cenário e indicar os melhores caminhos para evitar ou minimizar as cólicas. Em momentos mais urgentes, que exigem uma atuação imediata, algumas estratégias podem ajudar, como a aplicação de compressas ou banhos mornos (sempre com muito cuidado e testando a temperatura), além de massagens na barriga e exercícios simples.

Exercícios ajudam

A enfermeira indica três exercícios fáceis e eficazes para os casos mais emergenciais. Os pais podem colocar o bebê com a barriga apoiada sobre o antebraço, exercendo uma leve pressão nas costas para estimular a eliminação dos gases, o que ajuda a acalmar e confortar o recém-nascido. Outra manobra eficaz é deixar o bebê deitado e realizar uma massagem leve com as pontas dos dedos na barriga, no sentido horário, contemplando todos os quadrantes do abdômen. Também é possível, com o bebê nessa mesma posição, fazer movimentos horizontais e verticais de junção e afastamento entre o polegar e o indicador, na altura do umbigo.

A professora traz ainda uma palavra de consolo e mais algumas orientações: “Os pais podem ficar tranquilos que esse período de desconforto tem prazo para terminar. Por volta do quinto ao sexto mês o quadro de cólicas tende a desaparecer. Até lá, não ofereça qualquer medicamento sem antes consultar o pediatra. Procure sempre orientação médica antes de recorrer a remédios para garantir um tratamento seguro e eficaz”, finaliza.