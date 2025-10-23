Resumo das sessões ordinárias do dia 22 de outubro de 2025

Por Francisco Cabral

Com a realização de duas reuniões plenárias, foi encerrada nesta quarta-feira, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em outubro. Vários projetos e requerimentos de interesse da sociedade foram discutidos e votados pelos vereadores.

Na abertura dos trabalhos a Tribuna do Povo foi ocupada por Hélio Patrick Silva Alves, presidente da Associação de Carros Antigos de Jataí (Jaca). Ele solicitou aos vereadores a apresentação de uma emenda impositiva destinada ao evento organizado anualmente pela entidade, exposição de veículos antigos. A preocupação é com recursos para a edição 2026.