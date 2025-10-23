Quinta, 23 de Outubro de 2025 10:09
Geral Câmara em ação

Resumo das sessões ordinárias do dia 22 de outubro de 2025

Vários projetos e requerimentos de interesse da sociedade foram discutidos e votados pelos vereadores.

23/10/2025 09h25
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Por Francisco Cabral

Com a realização de duas reuniões plenárias, foi encerrada nesta quarta-feira, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em outubro. Vários projetos e requerimentos de interesse da sociedade foram discutidos e votados pelos vereadores.

Na abertura dos trabalhos a Tribuna do Povo foi ocupada por Hélio Patrick Silva Alves, presidente da Associação de Carros Antigos de Jataí (Jaca). Ele solicitou aos vereadores a apresentação de uma emenda impositiva destinada ao evento organizado anualmente pela entidade, exposição de veículos antigos. A preocupação é com recursos para a edição 2026.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
