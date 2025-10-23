Quinta, 23 de Outubro de 2025 09:21
Internacional “Medidas sérias”

Trump suspende todos os pagamentos à Colômbia e avisa que pode tomar medidas “muito sérias”

O presidente dos EUA também chamou seu colega colombiano Gustavo Petro de “um cara mau”, falando a repórteres na Casa Branca.

23/10/2025 09h16
Por: Redação Fonte: Reuters/MSN
Presidente dos EUA, Donald Trump / Foto: Divulgação digital Google
Presidente dos EUA, Donald Trump / Foto: Divulgação digital Google

História de Reuters/MSN

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que estava suspendendo todos os pagamentos à Colômbia a partir desta quarta-feira, enquanto advertia que poderia tomar "medidas muito sérias" contra o país sul-americano por causa do tráfico internacional de narcóticos.

O presidente dos EUA também chamou seu colega colombiano Gustavo Petro de "um cara mau", falando a repórteres na Casa Branca.

No fim de semana, Trump havia antecipado que suspenderia a ajuda financeira e aumentaria as tarifas sobre o país sul-americano, depois de chamar Petro de "líder do tráfico de drogas".

Anteriormente, Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, afirmou que os EUA haviam atacado um barco na costa da Venezuela que pertencia a uma "família humilde" e não a um grupo rebelde.

Em meados de setembro, Trump retirou a certificação da luta da Colômbia contra o tráfico de drogas, dizendo que o país não havia cumprido suas obrigações no último ano.

(Reportagem de Jeff Mason e Gram Slattery)

