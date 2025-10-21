Terça, 21 de Outubro de 2025 09:58
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
20°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,37

Euro

R$ 6,26

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralPresidente da Câmara sobe tom contra as empresas de telefoniaGeralGigantes do transporte marítimo de olho no etanol brasilianoGeralSelecionados os participantes do Jovem Vereador JataienseGeralRumo é a primeira empresa ferroviária do país a usar Starlink nas locomotivasGeralHerança: o mito de herdar o que ainda vive
Não jogue lixo na rua
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Camara Municipal 2025
Médicos Sem Fronteiras
Geral Fios soltos

Presidente da Câmara sobe tom contra as empresas de telefonia

Já existe uma Lei Municipal cobrando solução das empresas de telefonia, Internet e energia elétrica, porém nenhuma providência foi tomada ainda, causando revolta nos moradores de Jataí.

21/10/2025 09h52
Por: Redação Fonte: Folha do Sudoeste

Na última quinta-feira (16), literalmente o bicho pegou, durante uma audiência realizada no plenário da Câmara Municipal de Jataí, para discutir o perigo iminente de fios soltos e caídos nas calçadas e nas vias públicas, que se tornou um problema crescente, colocando em risco a segurança de pedestres, motociclistas e motoristas. Diversos acidentes já foram registrados em pontos distintos, provocando danos físico e material para as vítimas.

Já existe uma Lei Municipal cobrando solução das empresas de telefonia, Internet e energia elétrica, porém nenhuma providência foi tomada ainda, causando revolta nos moradores de Jataí. Preocupada com a situação, a Câmara Municipal convocou representantes das empresas envolvidas e os órgãos de fiscalização, com o objetivo de buscar soluções conjuntas e urgentes para eliminar os riscos e garantir mais segurança para a população.

Durante os debates, o vereador Marcos Patrick presidente da Câmara, elevou o tom e disparou: “Vocês aprendam, não tratem a Câmara e a Prefeitura como brinquedo. Isso aqui é sério, é questão de vidas. Vai doer pesado no bolso de vocês e que pena termos que chegar a esse ponto. Sugiro a gente alterar de imediato essa multa inicial de R$ 1 mil para R$ 10 mil, doa a quem doer”. O recado foi dado para a minoria, presente na audiência, e a maioria, ausente.

Fonte: Folha do Sudoeste

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Jovem vereador Selecionados os participantes do Jovem Vereador Jataiense
Fios soltos Audiência pública discute problema dos fios soltos em Jataí
Hoje na Câmara Assunto importante para a comunidade será debatido hoje na Câmara
Fio solto Não morreu por pouco
Câmara em ação Marcos Patrick sugere faixa elevada em frente a escola
Câmara em ação Marcos Patrick solicita reforma e revitalização da Escola Municipal Zilah Amorim
Bastidores da Política
Sobre Bastidores da Política
Política
Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 08h04
20°
Tempo limpo

Mín. 16° Máx. 30°

20° Sensação
6.8 km/h Vento
66% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (22/10)

Mín. 17° Máx. 31°

Tempo limpo
Amanhã (23/10)

Mín. 17° Máx. 33°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Assim que terminar o ano legislativo, Eduardo Bolsonaro deverá perder o seu mandato Motta diz ter decisão clara sobre mandato de Eduardo Bolsonaro
2
Geral - Há 6 dias Não morreu por pouco
3
Geral - Há 5 dias Eduardo Bolsonaro tenta sabotar reunião entre Brasil e EUA; VEJA publicação
4
Geral - Há 4 dias Cora Coralina: a alma poética da cidade histórica
5
Geral - Há 5 dias Assunto importante para a comunidade será debatido hoje na Câmara
Blogs e colunas
Bastidores da Política Bastidores da Política Presidente da Câmara sobe tom contra as empresas de telefonia
AgroNegócio AgroNegócio Gigantes do transporte marítimo de olho no etanol brasiliano
Economia Economia Rumo é a primeira empresa ferroviária do país a usar Starlink nas locomotivas
Saúde Saúde Casa Rosa será reaberta em apoio ao Outubro Rosa
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Presidente da Câmara sobe tom contra as empresas de telefonia
Goiânia - GO Caio Coppolla participa de evento imobiliário em Goiânia
Rio Verde - GO Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias