Presidente da Câmara sobe tom contra as empresas de telefonia

Na última quinta-feira (16), literalmente o bicho pegou, durante uma audiência realizada no plenário da Câmara Municipal de Jataí, para discutir o perigo iminente de fios soltos e caídos nas calçadas e nas vias públicas, que se tornou um problema crescente, colocando em risco a segurança de pedestres, motociclistas e motoristas. Diversos acidentes já foram registrados em pontos distintos, provocando danos físico e material para as vítimas.

Já existe uma Lei Municipal cobrando solução das empresas de telefonia, Internet e energia elétrica, porém nenhuma providência foi tomada ainda, causando revolta nos moradores de Jataí. Preocupada com a situação, a Câmara Municipal convocou representantes das empresas envolvidas e os órgãos de fiscalização, com o objetivo de buscar soluções conjuntas e urgentes para eliminar os riscos e garantir mais segurança para a população.

Durante os debates, o vereador Marcos Patrick presidente da Câmara, elevou o tom e disparou: “Vocês aprendam, não tratem a Câmara e a Prefeitura como brinquedo. Isso aqui é sério, é questão de vidas. Vai doer pesado no bolso de vocês e que pena termos que chegar a esse ponto. Sugiro a gente alterar de imediato essa multa inicial de R$ 1 mil para R$ 10 mil, doa a quem doer”. O recado foi dado para a minoria, presente na audiência, e a maioria, ausente.

Fonte: Folha do Sudoeste