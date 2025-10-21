Selecionados os participantes do Jovem Vereador Jataiense

Terça, 21 de Outubro de 2025 09:47
21/10/2025 09h41
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

A Câmara Municipal de Jataí divulgou no dia 20 de outubro de 2025 os nomes dos estudantes selecionados para participar da quinta edição do programa Jovem Vereador Jataiense, promovido pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), que busca aproximar os jovens do funcionamento do poder legislativo e estimular o interesse pela cidadania e pela política. A lista segue as diretrizes da Portaria nº 89, de 19 de agosto de 2025, e abrange alunos de escolas públicas e privadas do município.

Foram escolhidos 12 estudantes, cada um representando sua instituição: Ana Paula Barbosa Damasceno (Cepi Serafim de Carvalho); Antônio Havyne Soares Guimarães Oliveira (Cepi José Feliciano Ferreira); Cecília Cabral Santos Silva (CEPMG Nestório Ribeiro); Clara Lima Rocha (Colégio Dinâmico Jataí); Fernando Garcia Santos (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jataí – Apae); Isabelly Novato Diogo de Sousa (Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barboza); Isabelly Pereira Rodrigues (Colégio Estadual Alcântara de Carvalho – Extensão Rural Boa Vista); Lorena Maria da Costa Rocco (Colégio Estadual Frei Domingos); Maria Eduarda de Oliveira Castilho (Colégio Estadual Marcondes de Godoy); Maria Eduarda Ribeiro da Silva (Escola Estadual Washington Barros França); Mariana Vasconcelos Damaceno (Centro Educativo BGV – Colégio Êxito); e Micaelle Lorrany (Colégio Estadual José Manoel Vilela).

De acordo com o cronograma definido pela Portaria nº 89, os estudantes selecionados foram anunciados em 20 de outubro, após a análise dos projetos de lei submetidos pelas escolas participantes. Os trabalhos foram avaliados pela Procuradoria da Câmara Municipal, considerando critérios de constitucionalidade e relevância social.

A programação oficial do Jovem Vereador 2025 prossegue nesta quarta-feira, 22 de outubro, às 8 horas, com a cerimônia de posse, diplomação e eleição da mesa diretora, que ocorrerá no plenário da Câmara. No mesmo dia, das 9h30min às 12 horas e das 14 às 17 horas, os jovens parlamentares participarão de uma formação ministrada pela Egel, abordando temas como ética, moral, política e o funcionamento do legislativo municipal. Também está prevista uma visita guiada pelos gabinetes e dependências da Casa.

Após essa etapa, os participantes terão sete dias para analisar os projetos que serão debatidos na sessão plenária simbólica. O ponto alto da iniciativa acontece em 29 de outubro, às 14 horas, quando os alunos ocuparão os assentos do plenário para discutir, votar e defender suas propostas, simulando uma sessão ordinária da Câmara de Jataí. Cada estudante será apadrinhado por um vereador municipal, em sorteio realizado durante o evento de posse.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
