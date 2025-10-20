Segunda, 20 de Outubro de 2025 14:41
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
28°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,37

Euro

R$ 6,26

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralRumo é a primeira empresa ferroviária do país a usar Starlink nas locomotivasGeralHerança: o mito de herdar o que ainda viveGeralSupermercado em Aparecida de Goiânia é alvo de operação contra furto de energiaGeralCasa Rosa será reaberta em apoio ao Outubro RosaGeralConsumir leite previne osteoporose na terceira idade?
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
Médicos Sem Fronteiras
Natura - Compre Online e receba em casa
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Vigore Fit
Camara Municipal 2025
MT Informática e papelaria
Não jogue lixo na rua
Geral Rumo - Starlink

Rumo é a primeira empresa ferroviária do país a usar Starlink nas locomotivas

Tecnologia acoplada às locomotivas garante comunicação ininterrupta e maior segurança operacional

20/10/2025 11h04 Atualizada há 4 horas
Por: Redação Fonte: loures.com.br
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, acaba de alcançar um feito inédito no transporte ferroviário ao se tornar a primeira do país a adotar a tecnologia Starlink, da SpaceX, em suas locomotivas. A inovação, neste modelo, garante comunicação estável entre os trens e o Centro de Controle, mesmo em áreas com cobertura limitada ou sem sinal, garantindo operações mais seguras, ágeis e totalmente conectadas em tempo real.

A Starlink complementa os sistemas de comunicação já usados pela Rumo, como rede móvel e satélite tradicional, funcionando como uma “terceira via” de conexão. Antenas especiais instaladas nas locomotivas se conectam a satélites em órbita baixa, permitindo que as informações circulem quase em tempo real, o que, no mundo da tecnologia, significa baixa latência, ou seja, um atraso mínimo no envio dos dados. Testes de campo mostraram estabilidade de sinal superior a 97%, permitindo a transmissão de dados operacionais, suporte técnico remoto e atualizações de software sem impactar a circulação dos trens.

O investimento amplia a segurança, permitindo atendimento ágil e eficiente às composições, em caso de ocorrências durante o percurso. O recurso já foi aplicado com sucesso em áreas de difícil acesso em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

Para o diretor de Tecnologia da Rumo, Marco Andriola, a iniciativa reforça a vocação da empresa para inovar e liderar a implementação de novas tecnologias, garantindo mais eficiência operacional. “Essa solução não apenas garante a continuidade das nossas operações em qualquer cenário, como também abre caminho para um futuro com trens cada vez mais conectados, inteligentes e seguros”, afirma.

A instalação da Starlink começou em fevereiro deste ano e a meta é ter cerca de 400 locomotivas equipadas até o fim de setembro. O projeto coloca a Rumo na vanguarda da modernização da comunicação ferroviária, mostrando como tecnologias de ponta podem ser aplicadas de forma prática e segura para transformar o transporte sobre trilhos no Brasil e no mundo.
 
Sobre a Rumo
A Rumo é a maior operadora ferroviária de cargas do Brasil, oferecendo soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para impulsionar o agronegócio e a indústria nacional. Com mais de 13 mil quilômetros de ferrovias, a malha da companhia atravessa o país de Norte a Sul, conectando nove estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base operacional da Rumo inclui 1.200 locomotivas, 33 mil vagões, 10 terminais de transbordo e 6 terminais portuários estratégicos. Com mais de 8 mil colaboradores, a companhia conecta polos produtores aos mercados consumidores e de exportação com agilidade e confiabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, é a única empresa brasileira de logística a integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) e também compõe a carteira do ISE B3, referência em boas práticas ambientais, sociais e de governança.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Roubo de energia Supermercado em Aparecida de Goiânia é alvo de operação contra furto de energia
Mercado Imobiliário Caio Coppolla participa de evento imobiliário em Goiânia
Usados Desvalorização dos carros usados volta a crescer em setembro em Goiás, aponta Índice Webmotors
Investimentos Maior fábrica de celulose do mundo é construída no Brasil e deve gerar 20 mil empregos Investimento bilionário deve transformar Inocência (MS) em um dos maiores polos globais de celulose
Geração Z 92% da Geração Z está sendo rejeitada nas contratações por um motivo simples: Mais do que diplomas universitários, as empresas buscam habilidades interpessoais
Sonegadores Reforma Tributária deve arrecadar R$ 500 bilhões para o governo equivalentes à sonegação fiscal
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 14h04
28°
Tempo limpo

Mín. 14° Máx. 28°

27° Sensação
4.73 km/h Vento
33% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (21/10)

Mín. 16° Máx. 30°

Tempo limpo
Amanhã (22/10)

Mín. 18° Máx. 31°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 3 dias Assim que terminar o ano legislativo, Eduardo Bolsonaro deverá perder o seu mandato Motta diz ter decisão clara sobre mandato de Eduardo Bolsonaro
2
Geral - Há 5 dias Não morreu por pouco
3
Geral - Há 4 dias Eduardo Bolsonaro tenta sabotar reunião entre Brasil e EUA; VEJA publicação
4
Geral - Há 3 dias Cora Coralina: a alma poética da cidade histórica
5
Geral - Há 4 dias Assunto importante para a comunidade será debatido hoje na Câmara
Blogs e colunas
Economia Economia Rumo é a primeira empresa ferroviária do país a usar Starlink nas locomotivas
Saúde Saúde Casa Rosa será reaberta em apoio ao Outubro Rosa
AgroNegócio AgroNegócio Cachaça 51 é a mais lembrada em Goiás, segundo o Pop List 2025
Bastidores da Política Bastidores da Política Assim que terminar o ano legislativo, Eduardo Bolsonaro deverá perder o seu mandato
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Caio Coppolla participa de evento imobiliário em Goiânia
Jataí - Goiás - GO Audiência pública discute problema dos fios soltos em Jataí
Rio Verde - GO Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias