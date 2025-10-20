Rumo é a primeira empresa ferroviária do país a usar Starlink nas locomotivas

A Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, acaba de alcançar um feito inédito no transporte ferroviário ao se tornar a primeira do país a adotar a tecnologia Starlink, da SpaceX, em suas locomotivas. A inovação, neste modelo, garante comunicação estável entre os trens e o Centro de Controle, mesmo em áreas com cobertura limitada ou sem sinal, garantindo operações mais seguras, ágeis e totalmente conectadas em tempo real.

A Starlink complementa os sistemas de comunicação já usados pela Rumo, como rede móvel e satélite tradicional, funcionando como uma “terceira via” de conexão. Antenas especiais instaladas nas locomotivas se conectam a satélites em órbita baixa, permitindo que as informações circulem quase em tempo real, o que, no mundo da tecnologia, significa baixa latência, ou seja, um atraso mínimo no envio dos dados. Testes de campo mostraram estabilidade de sinal superior a 97%, permitindo a transmissão de dados operacionais, suporte técnico remoto e atualizações de software sem impactar a circulação dos trens.

O investimento amplia a segurança, permitindo atendimento ágil e eficiente às composições, em caso de ocorrências durante o percurso. O recurso já foi aplicado com sucesso em áreas de difícil acesso em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

Para o diretor de Tecnologia da Rumo, Marco Andriola, a iniciativa reforça a vocação da empresa para inovar e liderar a implementação de novas tecnologias, garantindo mais eficiência operacional. “Essa solução não apenas garante a continuidade das nossas operações em qualquer cenário, como também abre caminho para um futuro com trens cada vez mais conectados, inteligentes e seguros”, afirma.

A instalação da Starlink começou em fevereiro deste ano e a meta é ter cerca de 400 locomotivas equipadas até o fim de setembro. O projeto coloca a Rumo na vanguarda da modernização da comunicação ferroviária, mostrando como tecnologias de ponta podem ser aplicadas de forma prática e segura para transformar o transporte sobre trilhos no Brasil e no mundo.



Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora ferroviária de cargas do Brasil, oferecendo soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para impulsionar o agronegócio e a indústria nacional. Com mais de 13 mil quilômetros de ferrovias, a malha da companhia atravessa o país de Norte a Sul, conectando nove estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base operacional da Rumo inclui 1.200 locomotivas, 33 mil vagões, 10 terminais de transbordo e 6 terminais portuários estratégicos. Com mais de 8 mil colaboradores, a companhia conecta polos produtores aos mercados consumidores e de exportação com agilidade e confiabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, é a única empresa brasileira de logística a integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) e também compõe a carteira do ISE B3, referência em boas práticas ambientais, sociais e de governança.