Supermercado em Aparecida de Goiânia é alvo de operação contra furto de energia

A suspeita é de que a fraude vinha sendo praticada há cerca de um ano. O valor total do prejuízo ainda está sendo apurado. / Foto: Reprodução

Goiânia, outubro de 2025 - A Equatorial Goiás, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Científica, realizou nesta quinta-feira (16) uma operação de combate ao furto de energia elétrica em Aparecida de Goiânia. A ação ocorreu em um supermercado de grande porte, localizado no Setor Serra Dourada.

Durante a fiscalização, foi identificado um medidor de energia adulterado, que registrava menos de 5% do consumo real. A suspeita é de que a fraude vinha sendo praticada há cerca de um ano. O valor total do prejuízo ainda está sendo apurado. A concessionária informa que o equipamento já foi regularizado.

Com base nas evidências coletadas e na confirmação da irregularidade, o proprietário do supermercado, que estava presente no local, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia para prestar esclarecimentos. Após análise dos fatos, o delegado determinou a soltura do investigado sem fiança.

Combate às perdas e reforço à segurança da rede

A Equatorial Goiás mantém ações permanentes de fiscalização para coibir irregularidades no sistema elétrico. Desde o início da concessão, já foram realizadas 652 operações, com 382 prisões. Somente em 2025, foram realizadas 251 operações e 127 prisões. Os dados refletem o esforço conjunto entre a distribuidora e os órgãos de segurança pública no enfrentamento ao furto de energia, que causa prejuízos ao sistema e compromete a segurança da população.

Furto de energia é crime e pode causar acidentes

Além de ser um crime previsto em lei, o furto de energia oferece riscos graves, como sobrecargas, curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos. As ligações irregulares impactam a estabilidade da rede e prejudicam os consumidores que utilizam o serviço de forma regular. A Equatorial Goiás reforça que fraudes como essas afetam não apenas o sistema elétrico, mas colocam vidas humanas em risco e geram prejuízos para toda a sociedade.

Legislação mais rígida

De acordo com a Lei nº 15.181, sancionada em 28 de julho de 2025, os crimes de furto, roubo e receptação de fios, cabos e equipamentos utilizados no fornecimento ou transmissão de energia elétrica agora têm punições mais severas. A pena para furto qualificado de materiais usados em serviços essenciais foi elevada para 2 a 8 anos de reclusão, além de multa. Em casos de roubo que comprometa serviços públicos essenciais, a pena passa a ser de 6 a 12 anos de reclusão e multa.

Para o crime de receptação simples, a pena pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. No caso de receptação qualificada, a pena é de até 8 anos, mas pode ser dobrada se envolver bens ligados a serviços essenciais, podendo chegar a até 16 anos de reclusão e multa.

Como denunciar

A Equatorial Goiás destaca a importância da participação da população no combate ao furto de energia. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio da Central de Atendimento, pelo número 0800 062 0196.