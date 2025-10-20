Segunda, 20 de Outubro de 2025 10:49
Geral Casa Rosa

Casa Rosa será reaberta em apoio ao Outubro Rosa

Informação, acolhimento e solidariedade em prol da prevenção do câncer de mama

20/10/2025 10h40
Por: Redação Fonte: [email protected]

O Shopping Republica, em parceria com a Associação de Apoio às Vítimas de Câncer no Estado de Goiás (AAVCEG), reabre a Casa Rosa. O espaço ficará aberto até 31 de outubro e é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, oferecendo informação, acolhimento e cuidado, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Entre as atividades, o público poderá conferir o bazar beneficente, com produtos artesanais confeccionados por pacientes e voluntários da AAVCEG, além de roupas e acessórios. Toda a renda arrecadada será destinada ao apoio de mulheres em tratamento contra o câncer, ampliando o impacto da iniciativa.

Além de participar das compras no bazar, a comunidade pode contribuir com doações de roupas em boas condições, que estão sendo recebidas na sede da AAVCEG, localizada na Rua 12, Setor Aeroporto, em Goiânia.

A campanha reforça a mensagem de solidariedade e empatia, sintetizada no slogan: “Com + Empatia Somos Mais Vida.” A ação busca fortalecer a conscientização sobre o câncer de mama e engajar a população no apoio a mulheres em tratamento oncológico.

Saúde
Sobre Saúde
Dicas de saúde para que você tenha uma vida plena.
