Segunda, 20 de Outubro de 2025 10:49
Geral Mercado Imobiliário

Caio Coppolla participa de evento imobiliário em Goiânia

8ª edição do Inova Conference by URBS terá ainda palestras sobre ferramentas digitais

20/10/2025 10h30
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira
O fechamento do evento ficará a cargo do jornalista Caio Coppolla, o qual abordará a prosperidade em tempos de crise.

De acordo com o último levantamento divulgado pela da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Goiânia movimentou R$ 4,1 bilhões em vendas de imóveis no primeiro semestre de 2025, sendo o terceiro maior do país por três anos  consecutivos. A soma do valor das vendas cresceu 21% entre o primeiro semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Os dados consideram as vendas de apartamentos, salas comerciais e casas prontas no primeiro semestre do ano.

Para deixar seus parceiros sempre atualizados com o momento, o Grupo URBS promove no próximo dia 21 de outubro a 8ª edição do Inova Conference by URBS, das 8h às 18h, no WTC Goiânia, no Setor Marista. Durante a conferência anual serão apresentadas as tendências e atualizações do mercado imobiliário através de vários palestrantes de renome nacional, além de um show de humor com Léo e Lucas e uma roda de conversa com incorporadores locais.

Entre os destaques nacionais estão a especialista em marketing Christiane Taveira, que vai ensinar como usar o Instagram para vender mais, o especialista em inteligência artificial Fernando Barra, o qual explicará como se adaptar ao mundo da IA, e o mentor da Rede Frabracis Gustavo Sampaio, que comentará sobre a alta performance profissional. O fechamento do evento ficará a cargo do jornalista Caio Coppolla, o qual abordará a prosperidade em tempos de crise.

Sócio-diretor do Grupo URBS, Leandro Chaer, fala sobre a expectativa para o evento deste ano. “A curadoria do Inova foi feita pensando em qualificar ainda mais os corretores parceiros. Hoje os temas como presença digital e dominar a IA a favor do corretor de imóveis, a favor da profissão, são temas de sobrevivência do profissional. Quem não dominar essas ferramentas vai estar fora do mercado. Por isso, toda essa ênfase que a gente está dando no URBS Inova Conference 2025 para esses assuntos que são muito atuais e de extrema importância para a alta performance na profissão”, pontua ele sobre a temática de algumas das palestras.

