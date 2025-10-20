Segunda, 20 de Outubro de 2025 09:13
Internacional Centro Direita

Eleito presidente, Rodrigo Paz promete abrir a Bolívia para o mundo

Senador de centro-direita derrota Tuto Quiroga, encerra hegemonia do MAS e assume país em meio a crise econômica e fragmentação política

20/10/2025 08h56
Por: Redação Fonte: Brasil 247

"Precisamos abrir a Bolívia para o mundo"

Da Redação Brasil 247

O senador de centro-direita Rodrigo Paz foi eleito presidente da Bolívia ao vencer o segundo turno das eleições realizadas no domingo (19), derrotando o conservador Jorge "Tuto" Quiroga. A informação foi divulgada pela Agência Brasil com base em dados oficiais do tribunal eleitoral boliviano e em reportagens da Reuters e Telesur. Paz obteve 54,5% dos votos, contra 45,5% de Quiroga, com 97% das urnas apuradas.

A vitória encerra quase duas décadas de domínio do Movimento ao Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, e consolida uma transição política em meio à pior crise econômica do país em anos. Embora eleito presidente, Paz não contará com maioria legislativa, o que o obrigará a formar alianças para governar. A posse está marcada para o dia 8 de novembro.

Discurso de vitória e promessas de abertura internacional
Em seu discurso após a confirmação dos resultados, em La Paz, Rodrigo Paz afirmou: "Precisamos abrir a Bolívia para o mundo", sinalizando uma mudança clara na política externa boliviana após anos de alinhamento com Rússia e China. Quiroga reconheceu rapidamente a derrota.

O novo presidente também prometeu equilíbrio entre responsabilidade fiscal e programas sociais, defendendo uma economia menos dependente do Estado. "Vamos tentar construir uma economia para o povo, na qual o Estado não seja o eixo central", declarou em entrevista à Reuters antes do pleito.

