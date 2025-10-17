Sexta, 17 de Outubro de 2025 10:41
Geral Usados

Desvalorização dos carros usados volta a crescer em setembro em Goiás, aponta Índice Webmotors

Depreciação foi -0,297 ponto percentual superior à registrada em agosto

17/10/2025 10h30
Por: Redação Fonte: WebMotors
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

São Paulo, outubro de 2025 – A desvalorização dos carros usados em Goiás voltou a crescer no mês de setembro. Segundo os indicadores do Índice Webmotors, que acompanha mensalmente as oscilações nos preços médios dos veículos anunciados na plataforma, a categoria registrou depreciação de -0,877% no mês, ampliando sua retração em -0,297 ponto percentual em relação a agosto, quando o recuo havia sido de -0,580%.

O índice registrado em Goiás foi superior à média nacional. De acordo com os dados nacionais do Índice Webmotors, a categoria alcançou em setembro desvalorização de -0,477%, enquanto em agosto o recuo havia sido de -0,408%, considerando a média de usados em todo o Brasil.

"O aumento da desvalorização dos veículos usados em Goiás em setembro pode indicar uma maior oferta de seminovos no mercado local ou uma demanda mais aquecida por veículos 0KM, impulsionada por campanhas promocionais das montadoras. Esse cenário reforça a importância de acompanhar as tendências do setor para tomar decisões mais assertivas na compra e venda de automóveis", avalia Mariana Perez, CPO da Webmotors.

