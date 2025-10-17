Cachaça 51 é a mais lembrada em Goiás, segundo o Pop List 2025

A Cachaça 51 conquistou o título de marca mais lembrada no segmento de cachaça no Pop List 2025, pesquisa realizada pelo jornal O Popular, que chega à sua 33ª edição. Com um share of mind de 63,5%, a Cachaça 51 reafirma sua posição de liderança e mostra a forte presença na lembrança dos consumidores goianos. Segundo o resultado deste ano, a Cachaça 51 foi a líder absoluta entre as cachaças, superando concorrentes e consolidando sua imagem como referência de qualidade e tradição.

O Pop List é uma das pesquisas mais tradicionais de Goiás, reconhecendo marcas que se destacam na memória da população. O levantamento mede anualmente quais produtos, serviços e instituições estão mais presentes na mente do público, refletindo não apenas força de mercado, mas também vínculo emocional com os consumidores. Essa conquista é um reconhecimento da confiança que o público deposita na Cachaça 51 e reforça o compromisso da marca em seguir representando a verdadeira essência da cachaça brasileira.

Para Marina Flavia da Silva, head de Marketing e Trade Marketing da Cia. Müller de Bebidas, fabricante da Cachaça 51, a premiação é uma conquista que reforça a conexão com o público local. “Receber o Prêmio Pop List 2025 como a marca de cachaça mais lembrada pelos goianos é motivo de grande orgulho para a Cachaça 51. O goiano é um apreciador exigente de cachaça e reconhece o valor de um produto de qualidade”, afirma. Para ela, estar na memória e no coração desse consumidor nos mostra que a marca está no caminho certo, respeitando tradições e fortalecendo a presença no estado.

A pesquisa Pop List é considerada um termômetro da preferência dos goianos, premiando marcas que não saem da memória do consumidor. Em mais de três décadas de realização, o estudo se consolidou como uma referência para o mercado local, valorizando empresas que conquistam espaço duradouro no cotidiano da população. Com a vitória de 2025, a Cachaça 51 não apenas se consagra como a mais lembrada em Goiás, mas também reafirma sua relevância em um mercado competitivo, no qual tradição, qualidade e identidade cultural continuam sendo determinantes para o reconhecimento do público.