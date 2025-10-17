Assim que terminar o ano legislativo, Eduardo Bolsonaro deverá perder o seu mandato

Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que simplesmente abandonou o Brasil em fevereiro deste ano para viver nos EUA, de onde orquestra ataques comerciais, diplomáticos e políticos contra o próprio país.

Por Henrique Rodrigues/Revista Fórum/MSN

A entrevista do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), à jornalista Miriam Leitão, para a GloboNews, que ainda não foi ao ar, segue rendendo por conta de inúmeras declarações “surpreendentes” do parlamentar. Para além de comentar o episódio vexatório no qual foi duramente vaiado pelo público numa cerimônia no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Lula (PT), Motta também falou sobre o lado que deverá tomar na eleição de 2026, caso o embate seja entre o presidente Lula (PT) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), assim como fez uma defesa desconcertante de Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente golpista que está condenado a mais de 27 anos de prisão pelo STF.

No entanto, pelo menos num momento o presidente da Câmara pareceu dar uma declaração “natural”, digamos assim. Isso ocorreu no momento em que ele foi questionado sobre como procederá no caso do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que simplesmente abandonou o Brasil em fevereiro deste ano para viver nos EUA, de onde orquestra ataques comerciais, diplomáticos e políticos contra o próprio país, recebendo em dia seu graúdo salário, sem ser cassado.

Motta diz ter decisão clara sobre mandato de Eduardo Bolsonaro

“É incompatível o exercício de mandato sem a presença no país. É constitucional, é regimental. O exercício do mandato parlamentar tem que se dar de maneira física, presente. A situação do deputado Bolsonaro está caminhando com as faltas que ele está levando e nós daremos a ele o tratamento regimental”, afirmou Motta, dando um sinal claro de que, assim que terminar o ano legislativo, Eduardo deverá perder o seu mandato de deputado federal.