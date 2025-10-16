Assunto importante para a comunidade será debatido hoje na Câmara

Audiência vai debater fios soltos nas ruas da cidade

Por Francisco Cabral

Será realizada nesta quinta-feira, dia 16, às 19 horas, no plenário João Justino de Oliveira, uma audiência pública para debater a questão dos fios soltos espalhados pelas ruas da cidade. O evento foi proposto pelo presidente da Câmara Municipal, Marcos Patrick, e pelos vereadores Carlinhos Canzi e Durval Júnior. Eles pedem o cumprimento da Lei Ordinária nº 4.862/2025, que dispõe sobre os fios soltos nos postes. Participarão da audiência empresas prestadoras de serviços que utilizam postes de energia no município, além de representantes do Ministério Público, do Procon e da empresa Equatorial.

Veja vídeo onde motociclista não morre por pouco por conta de fio solto pela rua