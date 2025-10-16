Quinta, 16 de Outubro de 2025 10:01
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
29°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralAssunto importante para a comunidade será debatido hoje na CâmaraEducaçãoEquatorial Goiás oferece curso gratuito de Marketing Digital em Goiânia   GeralMaior fábrica de celulose do mundo é construída no Brasil e deve gerar 20 mil empregosGeral92% da Geração Z está sendo rejeitada nas contratações por um motivo simples: EducaçãoUniversidade de Jataí-GO abre seletivo com 15 vagas para Professor Substituto
Vigore Fit
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Camara Municipal 2025
Médicos Sem Fronteiras
Geral Hoje na Câmara

Assunto importante para a comunidade será debatido hoje na Câmara

A Pauta, Fios soltos e pendurados nos postes de energia

16/10/2025 09h51 Atualizada há 3 segundos
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
O evento foi proposto pelo presidente da Câmara Municipal, Marcos Patrick
O evento foi proposto pelo presidente da Câmara Municipal, Marcos Patrick

Audiência vai debater fios soltos nas ruas da cidade

Por Francisco Cabral
Será realizada nesta quinta-feira, dia 16, às 19 horas, no plenário João Justino de Oliveira, uma audiência pública para debater a questão dos fios soltos espalhados pelas ruas da cidade. O evento foi proposto pelo presidente da Câmara Municipal, Marcos Patrick, e pelos vereadores Carlinhos Canzi e Durval Júnior. Eles pedem o cumprimento da Lei Ordinária nº 4.862/2025, que dispõe sobre os fios soltos nos postes. Participarão da audiência empresas prestadoras de serviços que utilizam postes de energia no município, além de representantes do Ministério Público, do Procon e da empresa Equatorial.

Veja vídeo onde motociclista não morre por pouco por conta de fio solto pela rua

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Fio solto Não morreu por pouco
Câmara em ação Marcos Patrick sugere faixa elevada em frente a escola
Câmara em ação Marcos Patrick solicita reforma e revitalização da Escola Municipal Zilah Amorim
Câmara em ação Vereador encaminha ao executivo pedido de restauração de veículo que pertenceu a Lindomar Rezende Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Câmara em ação Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Calote II Em nota Fundahc responde sobre atraso de salários de médicos do Hospital Serafim de Carvalho
Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
29°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 35°

29° Sensação
1.76 km/h Vento
42% Umidade do ar
67% (0.26mm) Chance de chuva
Amanhã (17/10)

Mín. 23° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Amanhã (18/10)

Mín. 20° Máx. 34°

Chuva
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Cuidado com o ‘Golpe da ligação muda’; Entenda como funciona
2
Geral - Há 6 dias A revolução silenciosa do transporte finlandês
3
Geral - Há 3 dias Abertura da Expoinel 2025 será no dia 14.10, em Uberaba (MG)
4
Geral - Há 7 dias Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
5
Internacional - Há 3 dias Ministro da Defesa de Israel promete que seguirá com guerra em Gaza após troca de reféns
Blogs e colunas
Economia Economia Maior fábrica de celulose do mundo é construída no Brasil e deve gerar 20 mil empregos
Esporte local Esporte local Goiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegação
AgroNegócio AgroNegócio Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Cultura Cultura Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais 
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Assunto importante para a comunidade será debatido hoje na Câmara
Rio Verde - GO Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias