Equatorial Goiás oferece curso gratuito de Marketing Digital em Goiânia   

Goiânia, 15 de outubro de 2025 – A Equatorial Goiás, por meio do programa E+ Profissional, está com inscrições abertas para um curso profissionalizante gratuito de Marketing Digital, em Goiânia. As aulas serão realizadas em dois dias, nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), das 8h às 17h, com apoio da prefeitura municipal.

O curso é destinado a moradores do município que apresentem conta de energia da Equatorial e tenham idade igual ou superior a 16 anos. Serão disponibilizadas 30 vagas para a capacitação, que tem como objetivo promover a qualificação profissional da comunidade local.

As aulas acontecerão em dois locais: Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz II e Praça Geraldo Alves Rodrigues, ambas localizadas na Avenida Gercina Borges Teixeira, no Conjunto Vera Cruz II.

Para participar, os interessados devem acessar o formulário disponível neste linka:

https://forms.gle/LCnp2EDbFWadPpPx9 e realizar a inscrição. No momento do cadastro, será necessário apresentar documentos pessoais (RG, CPF e NIS) e a conta de energia.

"Esta é mais uma iniciativa da Equatorial Goiás que reforça seu compromisso com o desenvolvimento social. O curso de Marketing Digital oferece uma oportunidade valiosa para que os clientes da distribuidora possam adquirir conhecimentos importantes e essenciais para o mercado de trabalho atual", destaca o analista de Projetos de Eficiência Energética da Equatorial Goiás, Jessé Lima.

A ação faz parte do programa de responsabilidade social da companhia, que busca ir além do fornecimento de energia, investindo também na capacitação e no futuro dos cidadãos goianienses.

Inscrições: Clique aqui

Data: 16 e 17 de outubro (quinta-feira e sexta-feira) Horário: 8h às 17h Local: Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz II e Praça Geraldo Alves Rodrigues (Goiânia)