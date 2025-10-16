Quinta, 16 de Outubro de 2025 09:52
Educação Qualificação

Equatorial Goiás oferece curso gratuito de Marketing Digital em Goiânia   

São 30 vagas disponíveis para moradores da capital que apresentem conta de energia da Equatorial e tenham idade igual ou superior a 16 anos 

16/10/2025 09h46
Por: Redação Fonte: Equatorial Energia
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Goiânia, 15 de outubro de 2025 – A Equatorial Goiás, por meio do programa E+ Profissional, está com inscrições abertas para um curso profissionalizante gratuito de Marketing Digital, em Goiânia. As aulas serão realizadas em dois dias, nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), das 8h às 17h, com apoio da prefeitura municipal. 

Cómo el Marketing Digital en México puede impulsar tu Empresa O curso é destinado a moradores do município que apresentem conta de energia da Equatorial e tenham idade igual ou superior a 16 anos. Serão disponibilizadas 30 vagas para a capacitação, que tem como objetivo promover a qualificação profissional da comunidade local. 

As aulas acontecerão em dois locais: Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz II e Praça Geraldo Alves Rodrigues, ambas localizadas na Avenida Gercina Borges Teixeira, no Conjunto Vera Cruz II. 

Para participar, os interessados devem acessar o formulário disponível neste linka:
https://forms.gle/LCnp2EDbFWadPpPx9  e realizar a inscrição. No momento do cadastro, será necessário apresentar documentos pessoais (RG, CPF e NIS) e a conta de energia. 

"Esta é mais uma iniciativa da Equatorial Goiás que reforça seu compromisso com o desenvolvimento social. O curso de Marketing Digital oferece uma oportunidade valiosa para que os clientes da distribuidora possam adquirir conhecimentos importantes e essenciais para o mercado de trabalho atual", destaca o analista de Projetos de Eficiência Energética da Equatorial Goiás, Jessé Lima. 

A ação faz parte do programa de responsabilidade social da companhia, que busca ir além do fornecimento de energia, investindo também na capacitação e no futuro dos cidadãos goianienses. 

Inscrições: Clique aqui
 Data: 16 e 17 de outubro (quinta-feira e sexta-feira)  Horário: 8h às 17h  Local: Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz II e Praça Geraldo Alves Rodrigues  (Goiânia)

