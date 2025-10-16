Universidade de Jataí-GO abre seletivo com 15 vagas para Professor Substituto

Salários são de até R$ 8.058,29.
Saiu por meio do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13 de outubro, o novo edital, nº 06/2025, para realização de processo seletivo simplificado que pretende preencher 15 vagas e formar cadastro de reserva no cargo de Professor Substituto na Universidade Federal de Jataí (UFJ) no estado de Goiás.
Os interessados devem ter graduação na área de atuação, mais mestrado ou doutorado, e, se contratados, terão remunerações que variam entre R$ 3.090,43 e R$ 8.058,29, dependendo da titulação do candidato.
