Quinta, 16 de Outubro de 2025 09:30
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
26°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
Geral92% da Geração Z está sendo rejeitada nas contratações por um motivo simples: EducaçãoUniversidade de Jataí-GO abre seletivo com 15 vagas para Professor SubstitutoGeralEduardo Bolsonaro tenta sabotar reunião entre Brasil e EUA; VEJA publicaçãoGeralNão morreu por poucoGeralGoiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegação
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
MT Informática e papelaria
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
Geral “Enlouquecido”

Eduardo Bolsonaro tenta sabotar reunião entre Brasil e EUA; VEJA publicação

Cada dia mais isolado e “enlouquecido”

16/10/2025 08h58
Por: Redação Fonte: Revista Forum
Eduardo Bolsonaro tenta sabotar reunião entre Brasil e EUA; VEJA publicação
Eduardo Bolsonaro tenta sabotar reunião entre Brasil e EUA; VEJA publicação

História de Henrique Rodrigues/Revista Fórum/MSN

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está tentando de todas as formas sabotar a reunião agendada entre os representantes de Brasil e EUA, que deve acontecer nesta quinta (16), em Washington, para que os dois países resolvam as questões envolvendo o tarifaço que Donald Trump impôs aos produtos brasileiros. A reunião será entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o chanceler do Brasil, Mauro Vieira.

Em baixa e escanteado depois que abandonou deixou o território nacional para dos EUA atacar a própria nação, por conta dos problemas de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com a Justiça, pelos quais foi condenado a mais de 27 anos de prisão por ter sido o líder uma tentativa de golpe, Eduardo aposta suas últimas fichas numa gritaria desesperada nas redes para que Lula e Trump não se entendam, especialmente depois que ficou decepcionado com o ocupante da Casa Branca fazendo elogios ao estadista brasileiro.

E foi exatamente assim que Eduardo se comportou na tarde desta quarta-feira (15). Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), ele fez uma grande postagem clamando por um ‘desencontro’ nas conversas que ocorrerão entre Rubio e Vieira, repetindo insistentemente que as tarifas impostas pelos EUA “não são uma questão comercial”, mas sim “de direitos humanos”.

A um dia da primeira reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, reafirmaram que a tarifa de 50% imposta ao Brasil não tem origem em fatores meramente comerciais (10%), mas sim em motivações políticas e de direitos humanos (40%).

Entre os principais pontos destacados:

-Estado de direito (lawfare)

-Censura: ordens secretas de Moraes notoriamente durante a eleição de 2022

-Prisões e detenções ilegais, mesmo de cidadãos americanos (ex: Jason Miller e Flávia Cordeiro)

-Fluxo irregular de informações

Greer ainda foi categóricos: se o Presidente Donald Trump pode cortar inteiramente o comércio entre os países, aplicar uma tarifa de 50% é, na verdade, uma resposta moderada, muito mais branda do que a exclusão total.

Obs: se a velha imprensa brasileira rotula Marco Rubio de ideológico, conclui-se que a equipe de comércio, neste vídeo, é a pragmática, certo? Faço essa provocação para derrubar esta narrativa e demonstrar com falas e ações que o governo Trump tem sido uníssono em sua abordagem para com o Brasil.

A melhor solução é parar a perseguição nos tribunais, aprovar a anistia no Congresso e virar esta página, então a situação se normalizará.

Veja a postagem de Eduardo Bolsonaro:

Cada dia mais isolado e "enlouquecido"

Vendo-se totalmente despido de qualquer prestígio e com cada vez mais irrelevância no jogo de “leva e traz” que até então vinha impondo à Casa Branca, o grande medo de Eduardo Bolsonaro é o de que Brasil e EUA se acertem comercial e diplomaticamente e ele acabe sendo “convidado a se retirar” do território estadunidense. Se voltar ao Brasil, o ainda deputado deve ser preso imediatamente e submetido a um processo judicial que deve colocá-lo por muito tempo na cadeia, em decorrência de seus atos de lesa-pátria e de traição ao próprio país.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geração Z 92% da Geração Z está sendo rejeitada nas contratações por um motivo simples: Mais do que diplomas universitários, as empresas buscam habilidades interpessoais
Fio solto Não morreu por pouco
Jogos universitários Goiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegação
Sonegadores Reforma Tributária deve arrecadar R$ 500 bilhões para o governo equivalentes à sonegação fiscal
Golpe imobiliário Golpe da falsa imobiliária aumenta em Goiânia:
BRs 060 e 452 Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 08h04
26°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 35°

26° Sensação
1.78 km/h Vento
51% Umidade do ar
67% (0.26mm) Chance de chuva
Amanhã (17/10)

Mín. 23° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Amanhã (18/10)

Mín. 20° Máx. 34°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Cuidado com o ‘Golpe da ligação muda’; Entenda como funciona
2
Geral - Há 7 dias A longa fuga de Eduardo Bolsonaro
3
Geral - Há 7 dias Tarcísio é apontado por aliados e oposição como pivô da derrota
4
Geral - Há 6 dias A revolução silenciosa do transporte finlandês
5
Geral - Há 3 dias Abertura da Expoinel 2025 será no dia 14.10, em Uberaba (MG)
Blogs e colunas
Economia Economia 92% da Geração Z está sendo rejeitada nas contratações por um motivo simples:
Esporte local Esporte local Goiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegação
AgroNegócio AgroNegócio Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Cultura Cultura Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais 
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Não morreu por pouco
Rio Verde - GO Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias