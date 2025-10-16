Eduardo Bolsonaro tenta sabotar reunião entre Brasil e EUA; VEJA publicação

História de Henrique Rodrigues/Revista Fórum/MSN

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está tentando de todas as formas sabotar a reunião agendada entre os representantes de Brasil e EUA, que deve acontecer nesta quinta (16), em Washington, para que os dois países resolvam as questões envolvendo o tarifaço que Donald Trump impôs aos produtos brasileiros. A reunião será entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o chanceler do Brasil, Mauro Vieira.

Em baixa e escanteado depois que abandonou deixou o território nacional para dos EUA atacar a própria nação, por conta dos problemas de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com a Justiça, pelos quais foi condenado a mais de 27 anos de prisão por ter sido o líder uma tentativa de golpe, Eduardo aposta suas últimas fichas numa gritaria desesperada nas redes para que Lula e Trump não se entendam, especialmente depois que ficou decepcionado com o ocupante da Casa Branca fazendo elogios ao estadista brasileiro.

E foi exatamente assim que Eduardo se comportou na tarde desta quarta-feira (15). Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), ele fez uma grande postagem clamando por um ‘desencontro’ nas conversas que ocorrerão entre Rubio e Vieira, repetindo insistentemente que as tarifas impostas pelos EUA “não são uma questão comercial”, mas sim “de direitos humanos”.

A um dia da primeira reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, reafirmaram que a tarifa de 50% imposta ao Brasil não tem origem em fatores meramente comerciais (10%), mas sim em motivações políticas e de direitos humanos (40%).

Entre os principais pontos destacados:

-Estado de direito (lawfare)

-Censura: ordens secretas de Moraes notoriamente durante a eleição de 2022

-Prisões e detenções ilegais, mesmo de cidadãos americanos (ex: Jason Miller e Flávia Cordeiro)

-Fluxo irregular de informações

Greer ainda foi categóricos: se o Presidente Donald Trump pode cortar inteiramente o comércio entre os países, aplicar uma tarifa de 50% é, na verdade, uma resposta moderada, muito mais branda do que a exclusão total.

Obs: se a velha imprensa brasileira rotula Marco Rubio de ideológico, conclui-se que a equipe de comércio, neste vídeo, é a pragmática, certo? Faço essa provocação para derrubar esta narrativa e demonstrar com falas e ações que o governo Trump tem sido uníssono em sua abordagem para com o Brasil.

A melhor solução é parar a perseguição nos tribunais, aprovar a anistia no Congresso e virar esta página, então a situação se normalizará.

Veja a postagem de Eduardo Bolsonaro:

Cada dia mais isolado e "enlouquecido"

Vendo-se totalmente despido de qualquer prestígio e com cada vez mais irrelevância no jogo de “leva e traz” que até então vinha impondo à Casa Branca, o grande medo de Eduardo Bolsonaro é o de que Brasil e EUA se acertem comercial e diplomaticamente e ele acabe sendo “convidado a se retirar” do território estadunidense. Se voltar ao Brasil, o ainda deputado deve ser preso imediatamente e submetido a um processo judicial que deve colocá-lo por muito tempo na cadeia, em decorrência de seus atos de lesa-pátria e de traição ao próprio país.