Quarta, 15 de Outubro de 2025 11:27
GeralNão morreu por poucoGeralGoiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegaçãoGeralReforma Tributária deve arrecadar R$ 500 bilhões para o governo equivalentes à sonegação fiscalGeralGolpe da falsa imobiliária aumenta em Goiânia:GeralMelhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Geral Fio solto

Não morreu por pouco

Fio solto pelas ruas causa mais um acidente que por pouco não foi uma tragédia

15/10/2025 10h34 Atualizada há 28 minutos
Por: Gideone Rosa Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Os "garranchos" estão espalhados pelas cidades brasileiras, pelo chão e pendurados nos postes de energia.

Por Gideone Rosa

A situação de fios soltos é hoje uma realidade sinistra em quase todas as cidades do país, e Jataí não é diferente, tanto que nos últimos anos vez ou outra ocorre um acidente nas nossas ruas, e as vítmas quase sempre são ciclistas, motociclistas e pedestres (estes sendo até eletrocutados por fios energizados).

Empurra-empurra: cabos espalhados por BH e região causa transtornos e autoridades não resolvem Na Capital Goiana a coisa é tão séria que pedestres foram eletrocutados por fios caídos e energizados em ruas da cidade.

O prefeito eleito Sandro Mabel logo que tomou posse o seu primeiro decreto foi a limpeza da cidade com relação à fiação espalhada por todas as vias da capital goiana, multando e exigindo das teles a imediata retirada desses cabos, que na sua mioria são de responsabilidade das teles.

Aqui em Jataí até o momento nada foi feito para que esse problema extremamente sério fosse resolvido, é tão sério que já fez várias vítimas pela cidade, o caso mais recente ocorreu nas imediações do Parque Diacuy quando um motociclista só não morreu porque o fio solto não estava na altuira de seu pescoço, o que seria fatal. O acidente foi medonho, fazendo com quê a motocicleta capotasse por várias vezes e arremessando o motocilista para ciama da calçada.

Como já não era sem tempo a Câmara Municipal de Jataí comunica que vai acontecer nos próximos dias uma Audiência Pública para discutir o assunto exigindo o cumprimento da Lei Ordinária nº 4.862/2025, lei essa que trata do absurdo dos fios soltos pela cidade. Para a audiência serão chamados responsáveis pelos "garranchos espalhados pelas ruas da cidade.

Veja abaixo o comuinicado da Câmara

Vereadores pedem audiência sobre fios soltos

Os vereadores Carlinhos Canzi, Durval Júnior e Marcos Patrick solicitaram a realização de uma audiência pública destinada a discutir o cumprimento da Lei Ordinária nº 4.862/2025, que dispõe sobre os fios soltos nos postes da cidade. Segundo o requerimento, a solicitação é que seja agendada a audiência pública com participação de empresas prestadoras de serviços que utilizam postes de energia no município, além de representantes do Ministério Público, do Procon e da empresa Equatorial.

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
