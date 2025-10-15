Goiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegação

Entre os dias 5 e 18 de outubro, Goiás marcou presença nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizados em Natal (RN), com uma delegação de 272 atletas. Eles competiram em 16 modalidades, representando 13 instituições de ensino superior do estado. Esta é a segunda maior delegação da competição neste ano, reforçando a força e o destaque do esporte universitário goiano.

Até o momento, os estudantes-atletas goianos já conquistaram resultados expressivos:

1° xadrez masculino - UFG

2º handebol feminino - UNIRV

2° voleibol masculino - UNIRV

2º lugar jiu-jítsu masculino - UNIVERSO

3° lugar Jiu-jítsu masculino - UEG

3° lugar jiu-jítsu masculino - UEG

Segundo Lusimar Santos, presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário (FGDU), a participação nos JUBs vai muito além da competição: “Ela promove um importante intercâmbio cultural entre estudantes de todo o país e contribui diretamente para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos atletas, fortalecendo valores como disciplina, trabalho em equipe e superação — dentro e fora das quadras”.

A FGDU contou com o apoio do Governo de Goiás, que garantiu transporte terrestre, estrutura do estande da Casa Goiás e apoio na candidatura do estado para sediar os JUBs de 2026. “Esse apoio é essencial para garantir a participação e a boa representação de Goiás nas competições nacionais”, reforça Lusimar.

Com essas conquistas, os atletas goianos reafirmam o potencial do esporte universitário do estado e inspiram novas gerações dentro e fora das quadras.

Sobre a FGDU

A Federação Goiana dos Desportos Universitários (FGDU) é a entidade responsável pela organização e promoção das competições universitárias no estado de Goiás. Atuando como ponte entre atletas, universidades e entidades esportivas, a entidade tem como missão fomentar o esporte acadêmico e garantir oportunidades de desenvolvimento competitivo e pessoal para estudantes-atletas. É filiada à Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), permitindo a participação do estado em competições nacionais, como os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).