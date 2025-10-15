Quarta, 15 de Outubro de 2025 11:32
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
30°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,33

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralNão morreu por poucoGeralGoiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegaçãoGeralReforma Tributária deve arrecadar R$ 500 bilhões para o governo equivalentes à sonegação fiscalGeralGolpe da falsa imobiliária aumenta em Goiânia:GeralMelhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Camara Municipal 2025
Não jogue lixo na rua
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Natura - Compre Online e receba em casa
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Anuncie conosco
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Geral Golpe imobiliário

Golpe da falsa imobiliária aumenta em Goiânia:

Entenda como funciona e como se proteger

15/10/2025 10h17
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira
“Os bandidos copiam anúncios reais publicados por imobiliárias sérias e os republicam em sites paralelos, muitas vezes com aparência profissional e nomes parecidos com marcas conhecidas.“
“Os bandidos copiam anúncios reais publicados por imobiliárias sérias e os republicam em sites paralelos, muitas vezes com aparência profissional e nomes parecidos com marcas conhecidas.“

Especialista explica como estelionatos atuam e como crime atinge diversas pessoas

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil apresentou mais de 1,9 milhão de casos de estelionatos em 2024. Isso significa que um brasileiro é vítima de golpe a cada cinco minutos. O setor imobiliário está entre os alvos destes criminosos. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria de Construção (CBIC) as fraudes na área tiveram um aumento de 26% nos últimos anos. Um desses golpes comum no setor é o da falsa imobiliária.

“Os bandidos copiam anúncios reais publicados por imobiliárias sérias e os republicam em sites paralelos, muitas vezes com aparência profissional e nomes parecidos com marcas conhecidas. Esses portais não são imobiliárias de verdade, nem plataformas oficiais como OLX, Zap ou Imovelweb. O objetivo é gerar contatos, o que chamamos de leads, ou aplicar golpes usando imóveis reais para ganhar credibilidade”, explica o gestor de Tecnologia e Inovação do Grupo URBS, Henry Jennings Corrêa.

Ele conta como esses falsos sites funcionam na prática. “Os criminosos copiam anúncios de várias imobiliárias sem permissão, criam um portal paralelo que parece legítimo, cheio de imóveis e atraem interessados via Google, redes sociais ou anúncios pagos. Quando o cliente entra em contato, dois cenários comuns acontecem: eles vendem o contato do interessado para várias imobiliárias, sem transparência, ou aplicam o golpe direto. Fingem ser responsáveis pelo imóvel, pedem sinal de reserva ou taxa de visita e desaparecem”.

Prejuízo triplo
Henry Corrêa destaca que esse golpe causa prejuízo para todas as partes envolvidas. “Os donos do imóvel veem seus anúncios sendo usados indevidamente, muitas vezes com informações alteradas e os interessados na locação podem cair em golpes ao pagar valores a pessoas que não são os proprietários ou imobiliárias”, afirma sobre clientes das imobiliárias sérias e os interessados no aluguel ou venda do imóvel em questão.

Para as empresas os transtornos também são grandes. “As imobiliárias sérias têm perda de visibilidade e credibilidade, pois o cliente pode achar que já viu aquele imóvel em outro site e achar que há duplicidade ou confusão. A versão falsa, às vezes, aparece até melhor posicionada no Google, desviando o tráfego. O contato gerado pelo portal clandestino já chega ‘saturado’, porque foi revendido a várias imobiliárias e isso encarece o custo de captação e reduz as chances de fechamento. Há ainda o risco de imagem, pois se o cliente for enganado, muitas vezes associa o golpe à imobiliária verdadeira do anúncio, gerando danos à reputação”.

Dicas para se proteger
O gestor de Tecnologia e Inovação do Grupo URBS orienta como as imobiliárias podem se proteger desse tipo de golpe. “Monitore o Google com buscas do nome e dos códigos dos imóveis para identificar cópias; envie notificações extrajudiciais para remoção de conteúdo não autorizado; registre marcas e URLs oficiais para dificultar falsificações e oriente os proprietários e clientes sobre canais oficiais da empresa”, destaca.

Já para os clientes também há orientações. “Normalmente os bandidos pedem um sinal para garantir a venda ou visita, ou pagamento da taxa de reserva para levar as chaves ou ainda que o proprietário está fora do país, mas eles podem agilizar o contrato”, exemplifica. “Por isso, sempre confirme se o imóvel está no site ou canal oficial da imobiliária. Ligue diretamente para a empresa antes de fazer qualquer pagamento. Nunca pague sinal ou reserva via PIX para pessoas físicas desconhecidas e desconfie de ofertas muito abaixo do preço de mercado”, salienta Henry Corrêa.

O autor

O gestor de Tecnologia e Inovação do Grupo URBS, Henry Jennings Corrêa, comenta sobre os sites clandestinos criados por golpistas O gestor de Tecnologia e Inovação do Grupo URBS, Henry Jennings Corrêa, comenta sobre os sites clandestinos criados por golpistas / Arquivo pessoal

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Sonegadores Reforma Tributária deve arrecadar R$ 500 bilhões para o governo equivalentes à sonegação fiscal
BRs 060 e 452 Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Setor elétrico Investimentos e obras no setor elétrico aceleram desenvolvimento em Goiás
Logística A revolução silenciosa do transporte finlandês
Falta diesel Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia na importação de diesel russo para o Brasil
Concurso Prefeitura de cidade goiana com menos de 2 mil habitantes tem concurso com salários de até R$ 8 mil As oportunidades contemplam os níveis médio, técnico e superior.
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 10h04
30°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 34°

30° Sensação
3.76 km/h Vento
40% Umidade do ar
20% (0.17mm) Chance de chuva
Amanhã (16/10)

Mín. 22° Máx. 36°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/10)

Mín. 22° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Cuidado com o ‘Golpe da ligação muda’; Entenda como funciona
2
Geral - Há 6 dias Tarcísio é apontado por aliados e oposição como pivô da derrota
3
Geral - Há 6 dias A longa fuga de Eduardo Bolsonaro
4
Geral - Há 6 dias Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
5
Geral - Há 5 dias A revolução silenciosa do transporte finlandês
Blogs e colunas
Esporte local Esporte local Goiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegação
Economia Economia Reforma Tributária deve arrecadar R$ 500 bilhões para o governo equivalentes à sonegação fiscal
AgroNegócio AgroNegócio Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Cultura Cultura Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais 
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Não morreu por pouco
Rio Verde - GO Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Mineiros - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias