Melhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas

As equipes da Concessionária Rota Verde Goiás seguem o cronograma de melhorias nesta semana em dois dos principais eixos rodoviários do Estado: a BR-060, entre Goiânia e Rio Verde, e a BR-452, que liga Rio Verde a Itumbiara. Os trabalhos visam reforçar a segurança e o conforto dos motoristas que trafegam por esses corredores importantes para o agronegócio e a economia de Goiás.

Ao longo da BR-060, o destaque são os reparos emergenciais de pavimento, com serviços de tapa-buracos em vários pontos da via, do km 164 ao km 393, abrangendo municípios como Indiara, Acreúna e Rio Verde. A mesma intervenção também acontece na BR-452, entre os km 0 e 196, trecho que corta os municípios de Santa Helena de Goiás e Itumbiara. As melhorias, no entanto, não demandam desvios nem operação Pare e Siga. O objetivo é corrigir irregularidades no asfalto e melhorar as condições de tráfego.

As frentes de trabalho desta semana incluem ainda sinalização horizontal nos retornos da BR-060 e sinalização vertical em pontes da BR-452, garantindo mais visibilidade e orientação aos condutores. Outra melhoria é a implantação de catadióptricos em defensas metálicas, que são pequenos refletores que aumentam a segurança nas viagens noturnas e em dias de baixa visibilidade.

O cronograma de obras da semana também contempla recuperação de passarelas nos municípios de Santo Antônio da Barra e Rio Verde, além de inspeções especiais de obras de arte localizadas entre os km 262 e 384 da BR-060. Essas ações preventivas reforçam o compromisso da concessionária com a conservação e a durabilidade das obras de arte especiais da rodovia.

Para manter o ambiente mais limpo e seguro, as equipes realizam ainda recolhimento de lixo ao longo da BR-060 e da BR-452, contribuindo para a preservação ambiental e o bem-estar de quem passa pelas rodovias.