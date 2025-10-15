Quarta, 15 de Outubro de 2025 11:31
GeralNão morreu por poucoGeralGoiás se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros com segunda maior delegaçãoGeralReforma Tributária deve arrecadar R$ 500 bilhões para o governo equivalentes à sonegação fiscalGeralGolpe da falsa imobiliária aumenta em Goiânia:GeralMelhorias na BR-060 e BR-452 nesta semana incluem tapa-buracos, sinalização e recuperação de passarelas
Geral Câmara em ação

Marcos Patrick sugere faixa elevada em frente a escola

A solicitação visa garantir mais segurança no trânsito e acessibilidade para os alunos da escola

15/10/2025 10h08
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
O parlamentar destacou que muitos pais, responsáveis e profissionais da educação relatam apreensão e insegurança ao atravessarem a via.
O parlamentar destacou que muitos pais, responsáveis e profissionais da educação relatam apreensão e insegurança ao atravessarem a via.

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick solicitou ao executivo a implantação de uma faixa elevada de pedestres em frente à escola Caminho da Luz, na Rua Miranda de Carvalho, no Centro. A solicitação visa garantir mais segurança no trânsito e acessibilidade para os alunos da escola, dados os riscos identificados especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. O parlamentar destacou que muitos pais, responsáveis e profissionais da educação relatam apreensão e insegurança ao atravessarem a via. Segundo ele, a faixa elevada aumentaria a visibilidade e o respeito à travessia, funcionando também como redutor de velocidade e contribuindo para um ambiente urbano mais seguro e acolhedor. A iniciativa é apresentada como uma medida de inclusão, respeito e proteção à vida, alinhada aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à mobilidade segura para todos.

Lazinho solicita reposição de areia em parquinho escolar
O vereador Lazinho do Asfalto requereu à Secretaria de Educação a reposição de areia no parquinho da Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho. O objetivo é atender demanda de pais, professores e alunos preocupados com as condições atuais dos espaços de recreação infantil. O vereador argumenta que a ausência ou a má conservação da areia pode representar risco à integridade física das crianças e comprometer a qualidade do ambiente escolar. O requerimento destaca que o parquinho é essencial para o desenvolvimento motor e social dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, e pede prioridade na análise técnica e na reposição do material, observando padrões de segurança e higiene. A escola está localizada na Rua São João, no bairro Santo Antônio. A medida, segundo o parlamentar, é necessária para garantir a segurança e o bem-estar das crianças durante as atividades recreativas.

Luciano (foto) reivindica calçadas para a Avenida Engenheiro Abel de Carvalho
O vereador Luciano Lima reivindicou à administração municipal a construção de calçadas ao longo da Avenida Engenheiro Abel de Carvalho, até o Lago das Brisas, em ambos os lados da via. “A proposta tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade, acessibilidade e segurança dos pedestres que utilizam diariamente o trajeto, considerado de intenso fluxo de pessoas”, explicou. “O Código de Posturas do Município de Jataí, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, determina a obrigatoriedade da construção de passeios em toda a extensão das testadas dos terrenos localizados em áreas asfaltadas, conforme as especificações do Código de Edificações Municipal. O artigo 57 do mesmo código reforça essa exigência. A execução de calçadas ao longo da avenida não é apenas uma melhoria urbana, mas uma medida prevista em lei para garantir o direito de ir e vir dos pedestres de forma segura e ordenada. A falta de calçadas adequadas obriga os pedestres a dividirem o espaço com veículos automotores, o que aumenta o risco de acidentes, especialmente em horários de pico e durante períodos chuvosos”.

Kátia (foto) propõe bosque urbano e pista de caminhada no Cidade Jardim II
A vereadora Kátia Carvalho propôs ao executivo a implantação de um projeto de arborização e construção de uma pista de caminhada em área de grande potencial no bairro Cidade Jardim II. O local indicado situa-se entre a Rua 07 e a Avenida João de Freitas Machado, em frente à Escola Municipal Maria Theodora de Souza. As melhorias solicitadas incluem: plantio de árvores nativas e ornamentais para formação de um bosque urbano; construção de pista de caminhada e corrida e instalação de bancos para descanso e convivência da população. “A área possui dimensões adequadas para se tornar um espaço de lazer e bem-estar, promovendo qualidade de vida e incentivando a prática esportiva para moradores do Cidade Jardim II e bairros vizinhos”, afirmou ela. “A proximidade com a Escola Municipal Maria Theodora de Souza é fator relevante, por contribuir para segurança, valorização paisagística, melhoria da qualidade do ar e da temperatura local, além de criar um ponto de encontro saudável para a comunidade e as famílias dos alunos”.

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
Jataí, GO
