Quarta, 15 de Outubro de 2025 11:30
Geral Setor elétrico

Investimentos e obras no setor elétrico aceleram desenvolvimento em Goiás

Mercado de energia no estado cresce acima da média nacional e já soma mais de 54 mil obras concluídas em 2025

15/10/2025 10h02
Por: Redação Fonte: Equatorial Energia
“Esse crescimento acima da média nacional mostra que Goiás tem se consolidado como um polo de desenvolvimento, com maior demanda e consumo de energia, fruto da industrialização, do agronegócio e da expansão urbana.“
Goiânia, 15 de setembro de 2025 – O setor de energia em Goiás segue em ritmo acelerado de crescimento e investimentos. Entre 2023 e 2025, o mercado de energia elétrica no estado registrou expansão de 14,91%, percentual acima da média nacional de 10,8% no mesmo período, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério de Minas e Energia. O avanço reflete a robustez do sistema de distribuição goiano, resultado direto dos cerca de R$ 5,3 bilhões aplicados pela Equatorial Goiás até junho deste ano – o equivalente a uma média de R$ 5,8 milhões investidos por dia desde o início da concessão, há pouco mais de dois anos e meio.
“Esse crescimento acima da média nacional mostra que Goiás tem se consolidado como um polo de desenvolvimento, com maior demanda e consumo de energia, fruto da industrialização, do agronegócio e da expansão urbana. É um cenário que nos desafia, mas também reforça a relevância dos investimentos que temos realizado para garantir qualidade, segurança e disponibilidade de energia para todos os goianos”, destaca o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme.
Obras em andamento: transparência e resultados
Somente no 3º trimestre de 2025, a distribuidora acompanha mais de 140 mil obras em andamento, das quais 54 mil já foram concluídas, representando 38% de avanço geral. Os dados estão disponíveis no Trabalhômetro (https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/), plataforma digital que pode ser acessada por qualquer cliente, permitindo acompanhar o andamento das ações em cada regional do estado.
  • Regional Centro: 23.064 concluídas;
  • Regional Sul: 14.825 concluídas;
  • Regional Sudoeste: 9.526 concluídas;
  • Regional Norte: 5.693 concluídas;
  • Regional Nordeste: 1.245 concluídas;
Segundo o presidente da companhia, os números demonstram o compromisso da companhia em dar mais transparência e previsibilidade aos clientes. “As obras representam melhorias reais no dia a dia das pessoas: seja a troca de transformadores, a ampliação de redes ou a modernização da infraestrutura. Ao compartilhar o andamento com a sociedade, reforçamos nosso compromisso com a transparência e com a construção de uma rede elétrica preparada para o presente e para o futuro de Goiás”, afirma Lener Jayme.
