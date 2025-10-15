Investimentos e obras no setor elétrico aceleram desenvolvimento em Goiás

“Esse crescimento acima da média nacional mostra que Goiás tem se consolidado como um polo de desenvolvimento, com maior demanda e consumo de energia, fruto da industrialização, do agronegócio e da expansão urbana.“

Goiânia, 15 de setembro de 2025 – O setor de energia em Goiás segue em ritmo acelerado de crescimento e investimentos. Entre 2023 e 2025, o mercado de energia elétrica no estado registrou expansão de 14,91%, percentual acima da média nacional de 10,8% no mesmo período, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério de Minas e Energia. O avanço reflete a robustez do sistema de distribuição goiano, resultado direto dos cerca de R$ 5,3 bilhões aplicados pela Equatorial Goiás até junho deste ano – o equivalente a uma média de R$ 5,8 milhões investidos por dia desde o início da concessão, há pouco mais de dois anos e meio.

“Esse crescimento acima da média nacional mostra que Goiás tem se consolidado como um polo de desenvolvimento, com maior demanda e consumo de energia, fruto da industrialização, do agronegócio e da expansão urbana. É um cenário que nos desafia, mas também reforça a relevância dos investimentos que temos realizado para garantir qualidade, segurança e disponibilidade de energia para todos os goianos”, destaca o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme.

Obras em andamento: transparência e resultados

Somente no 3º trimestre de 2025, a distribuidora acompanha mais de 140 mil obras em andamento, das quais 54 mil já foram concluídas, representando 38% de avanço geral. Os dados estão disponíveis no Trabalhômetro ( https://trabalhometro- equatorialgo.com.br/ ), plataforma digital que pode ser acessada por qualquer cliente, permitindo acompanhar o andamento das ações em cada regional do estado.

Regional Centro: 23.064 concluídas;

Regional Sul: 14.825 concluídas;

Regional Sudoeste: 9.526 concluídas;

Regional Norte: 5.693 concluídas;

Regional Nordeste: 1.245 concluídas;

Segundo o presidente da companhia, os números demonstram o compromisso da companhia em dar mais transparência e previsibilidade aos clientes. “As obras representam melhorias reais no dia a dia das pessoas: seja a troca de transformadores, a ampliação de redes ou a modernização da infraestrutura. Ao compartilhar o andamento com a sociedade, reforçamos nosso compromisso com a transparência e com a construção de uma rede elétrica preparada para o presente e para o futuro de Goiás”, afirma Lener Jayme.