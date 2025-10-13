Marcos Patrick solicita reforma e revitalização da Escola Municipal Zilah Amorim

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick solicitou ao executivo a reforma e a revitalização da Escola Municipal Zilah Amorim Carvalho Vieira. “A escola apresenta pintura desgastada e necessita de melhorias urgentes para garantir um ambiente adequado, acolhedor e seguro às crianças e às famílias atendidas”, alegou. “A instituição está situada em uma região de grande vulnerabilidade social e é considerada referência de acolhimento e esperança para a comunidade. O projeto de revitalização também deve incluir ilustrações infantis nas salas de aula, com o objetivo de tornar o ambiente mais alegre, motivador e inspirador para os alunos da educação infantil e para toda a comunidade escolar. É importante que as obras sejam concluídas em tempo hábil, já que em 2026 será realizado na escola um projeto de banda marcial em parceria com a prefeitura, voltado ao desenvolvimento cultural e social das crianças e famílias da região”.

Mais da Câmara Municipal de Jataí

Adilson pede climatizadores para ginásio

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal a instalação de climatizadores evaporativos no ginásio de ginástica artística Duglaci Borges Castro (Dudu). “O local recebe diariamente crianças, jovens e atletas que praticam ginástica artística, modalidade que exige alto rendimento físico, mas as altas temperaturas dentro do espaço tornam o ambiente desconfortável e prejudicam o desempenho dos praticantes”, alertou. “Entre os problemas listados estão o risco de desidratação, fadiga e insolação, além da redução da concentração e da resistência, o que limita o tempo e a eficácia dos treinamentos. A instalação de climatizadores proporcionará melhores condições térmicas, prevenirá problemas de saúde relacionados ao calor, garantirá maior qualidade na prática esportiva e viabilizará eventos e competições. O ginásio é muito importante para o desenvolvimento da ginástica artística no município”.

Abimael quer rede de esgoto no Sítios de Recreio Alvorada

O vereador Abimael Silva requereu à prefeitura e à BRK a implantação da rede de esgoto no bairro Sítios de Recreio Alvorada. “Aquela região se encontra em plena expansão urbana e já abriga diversas famílias, mas ainda não conta com infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto”, disse ele. “A ausência desse serviço compromete a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população local. Muitos moradores recorrem a fossas rudimentares, o que aumenta o risco de contaminação do solo, das águas subterrâneas e da proliferação de insetos e doenças. A rede de esgoto é essencial para garantir dignidade e atender ao direito constitucional ao saneamento básico. O bairro deve ser incluído no cronograma de obras de esgotamento sanitário do município, com a previsão de recursos e o planejamento técnico necessários para atender à comunidade”.

Luciano sugere circuito semanal de atividades físicas no Cidade Jardim II

O vereador Luciano Lima sugeriu à gestão municipal a criação de um circuito semanal de atividades físicas no espaço público localizado na Avenida Nilton Dantas Pires, em frente ao Cras, no bairro Cidade Jardim II. “O pedido atende a demandas encaminhadas por moradores do bairro, que apontaram a necessidade de promover atividades esportivas e recreativas e de ampliar o uso do local como espaço de convivência comunitária, lazer e promoção da saúde”, relatou. “Os munícipes sugeriram a realização de aulas de zumba, oficinas para crianças e outras modalidades de atividades físicas, destacando a importância da presença de profissionais qualificados para conduzir as ações. Essas solicitações refletem o interesse da comunidade em dispor de alternativas saudáveis, educativas e culturais. A implantação do circuito contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população, incentivando hábitos saudáveis, prevenindo doenças, promovendo a inclusão social e ampliando o acesso gratuito a práticas esportivas. O uso efetivo de praças e espaços públicos fortalece a cidadania, valoriza o convívio social e reduz situações de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades de lazer e bem-estar para pessoas de todas as idades”.