Abertura da Expoinel 2025 será no dia 14.10, em Uberaba (MG)

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) convida os criadores de Nelore de todo o país para estarem na 54ª Expoinel, a mais importante exposição da raça Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens no Brasil, que encerra o ranking nacional 2024/2025, cuja abertura ocorrerá às 10 horas do dia 14 de outubro, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). A exposição – que reunirá criadores, expositores e apaixonados por Nelore – tem apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e da Geneal Diagnósticos.

A expectativa para este ano é superar os números da edição passada. Em 2024, cerca de 900 animais participaram da exposição, e agora, aproximadamente 1.000 animais devem participar da exposição. “A Expoinel cresce a cada ano, ganhando força como um espaço de valorização da genética, de reconhecimento do trabalho dos criadores e de fortalecimento da pecuária nelorista”, destaca o presidente da ACNB, Victor Paulo Silva Miranda.

O ponto alto da Expoinel são os julgamentos de animais das variedades Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens. As atividades começam na terça-feira, dia 14.10 e seguem até o sábado (18.10), quando serão conhecidos os grandes campeões e os melhores criadores e expositores.

A Expoinel deste ano contará com nove leilões oficializados pela ACNB. A agenda começa no dia 13 de outubro e se estende até o dia 18, com animais Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens de excelência genética.