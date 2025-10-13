Ministro da Defesa de Israel promete que seguirá com guerra em Gaza após troca de reféns

Por Yuri Ferreira/Revista Fórum/MSN

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou neste domingo (12) que as Forças de Defesa de Israel (FDI) continuarão operando na Faixa de Gaza mesmo após a devolução dos reféns prevista no acordo de cessar-fogo.

Segundo Katz, “o grande desafio para Israel após a fase de retorno dos sequestrados será a destruição de todos os túneis de terror do Hamas em Gaza, diretamente pelas Forças de Defesa de Israel”.

“Orientei as FDI a se prepararem para executar a missão”, declarou o ministro da Defesa, que também é conhecido por sua linha dura em relação ao conflito.

A declaração contradiz o cessar-fogo proposto pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e aceito pelo Hamas. De acordo com os termos do acordo de paz, a liberação dos reféns palestinos e israelenses estaria condicionada à retirada gradual das tropas israelenses do território palestino.

Pelos termos negociados, a região seria posteriormente administrada por uma força policial mista árabe, composta por militares dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Egito — países que mantêm relações diplomáticas reconhecidas com Israel.

Nesta segunda-feira (13), está prevista a troca de reféns e a realização da Cúpula da Paz do Egito, evento que deve reunir o presidente dos EUA, líderes árabes e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O Hamas não participará da conferência, por rejeitar a cláusula que exige a desmilitarização das forças palestinas, uma das condições centrais impostas pelo acordo mediado por Trump.