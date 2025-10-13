Segunda, 13 de Outubro de 2025 10:27
Internacional A guerra continua

Ministro da Defesa de Israel promete que seguirá com guerra em Gaza após troca de reféns

“Orientei as FDI a se prepararem para executar a missão”

13/10/2025 09h36
Por: Redação Fonte: revistaforum.com.br
Ministro da Defesa de Israel promete que seguirá com guerra em Gaza após troca de reféns
Ministro da Defesa de Israel promete que seguirá com guerra em Gaza após troca de reféns

Por Yuri Ferreira/Revista Fórum/MSN

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou neste domingo (12) que as Forças de Defesa de Israel (FDI) continuarão operando na Faixa de Gaza mesmo após a devolução dos reféns prevista no acordo de cessar-fogo.

Segundo Katz, “o grande desafio para Israel após a fase de retorno dos sequestrados será a destruição de todos os túneis de terror do Hamas em Gaza, diretamente pelas Forças de Defesa de Israel”.

“Orientei as FDI a se prepararem para executar a missão”, declarou o ministro da Defesa, que também é conhecido por sua linha dura em relação ao conflito.

A declaração contradiz o cessar-fogo proposto pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e aceito pelo Hamas. De acordo com os termos do acordo de paz, a liberação dos reféns palestinos e israelenses estaria condicionada à retirada gradual das tropas israelenses do território palestino.

Pelos termos negociados, a região seria posteriormente administrada por uma força policial mista árabe, composta por militares dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Egito — países que mantêm relações diplomáticas reconhecidas com Israel.

Nesta segunda-feira (13), está prevista a troca de reféns e a realização da Cúpula da Paz do Egito, evento que deve reunir o presidente dos EUA, líderes árabes e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O Hamas não participará da conferência, por rejeitar a cláusula que exige a desmilitarização das forças palestinas, uma das condições centrais impostas pelo acordo mediado por Trump.

