CEO da Tereos diz que ‘custo Brasil’ é uma barreira, mas que país é o melhor do mundo para ser agricultor

Com duas décadas e meia de operações no Brasil, a francesa Tereos conquistou uma posição de destaque entre as maiores empresas produtoras de açúcar e etanol do país. A dona do Açúcar Guarani alcançou no ano passado um processamento médio de 20 milhões de toneladas por ano, ocupando o posto de número cinco do ranking nacional, atrás de Raízen, Bunge, Atvos e São Martinho.

Na via oposta, o Brasil também se transformou ao longo desses anos em um ativo fundamental para a empresa. A Tereos é uma cooperativa com mais de 11 mil produtores franceses e dona de um império que opera fábricas em 15 países, posicionada em segundo lugar como maior produtor de açúcar do mundo. O grupo ainda atual nos segmentos de alimentos, defensivos químicos, papel, farmacêutico e cosméticos, praticamente tudo produzido a partir do cultivo da beterraba, cana-de-açúcar e cereais.

No comando das operações brasileiras está o francês Pierre Santoul. Há dez anos na cadeira de CEO da Tereos Brasil, o executivo acredita que o o Brasil é o melhor lugar do mundo para ser agricultor. Em entrevista à IstoÉ Dinheiro, Santoul disse que essa percepção da importância brasileira na produção agrícola foi o que motivou o desembarque da Tereos por aqui, no início dos anos 2000.

“O Brasil tem uma população jovem, com um nível de engajamento muito alto. Além disso, existem também os benefícios naturais do país, pela qualidade da terra, pelo clima, pelo ecossistema que permite realmente o crescimento do agricultor. De maneira geral, eu diria até que nós temos o melhor lugar do mundo para ser agricultor, que é o Brasil. Então, é o melhor lugar para fazer o que fazemos”, analisa.

Mas nem tudo são flores nessa trajetória. Ainda que a empresa tenha investido aproximadamente R$ 25 bilhões na operação brasileira nessas últimas duas décadas e meia, o executivo lembra que famoso “custo Brasil”, ainda paira sobre todas as decisões que precisam ser tomadas pela matriz.

“Qualquer empresa internacional vai ter que lidar com esse famoso custo Brasil. Trata-se da complexidade fiscal do país e também da complexidade da legislação trabalhista, que acaba gerando muitos conflitos”, disse Santoul.

Na contramão, o CEO aponta que o Brasil possui atrativos que destacam o agronegócio nacional, como o clima e o nível de engajamento da população com o trabalho.

