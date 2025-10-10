Sexta, 10 de Outubro de 2025 13:26
Geral Câmara em ação

Vereador encaminha ao executivo pedido de restauração de veículo que pertenceu a Lindomar Rezende

Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

10/10/2025 09h48
Por: Redação Fonte: Secom Câmara

Kátia pede instalação de iluminação em rua

Por Francisco Cabral

A vereadora Kátia Carvalho solicitou à administração municipal a instalação de postes e luminárias na Rua Maria Zaiden França, no bairro Cyllenêo França. “A via não conta com iluminação pública adequada, o que tem causado preocupação entre os moradores”, assinalou ela. “A falta de luz nas ruas aumenta os riscos de acidentes, furtos e assaltos, além de dificultar a locomoção de pedestres e veículos durante a noite. A instalação de postes e luminárias é essencial para ampliar a segurança pública, valorizar os imóveis da região e garantir infraestrutura urbana adequada”.

Guilherme quer restauração de veículo que pertenceu a Lindomar Rezende

NOTA DE FALECIMENTO Morre em Jataí o cantor Lindomar Rezende, muito conhecido na cidade de jatai. Lindomar ja formou dupla com seu irmão e já foi vereador na cidade. Segundo informações o

O vereador Guilherme Alves requereu ao executivo a reforma e a restauração do veículo Veraneio que pertenceu ao cantor e ex-vereador Lindomar Rezende (foto). “Foi um grande artista jataiense, cantor, ex-vereador e figura marcante na cultura popular do município”, destacou. “Lindomar utilizava o veículo Veraneio como instrumento de trabalho na divulgação de ações e eventos por meio de propaganda volante, levando informação e cultura aos bairros e comunidades da cidade. O foi incorporado ao patrimônio do município em razão de dívida ativa e encontra-se abandonado há muitos anos no pátio da oficina municipal, sem qualquer utilização. A restauração da Veraneio serviria de homenagem ao artista e permitiria o resgate da prática da propaganda volante para ações de saúde, cultura e campanhas de interesse público. Após restaurado, o veículo seria colocado novamente a serviço da comunidade, cumprindo papel semelhante ao que desempenhava quando estava sob uso de Lindomar Rezende”.

Lazinho solicita construção de quadra coberta em escola rural
O vereador Lazinho do Asfalto solicitou à prefeitura a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Rio Paraíso III, localizada no Assentamento Rio Paraíso, na zona rural do município. O objetivo é atender à demanda de pais, professores e alunos da comunidade. “A construção da quadra visa oferecer melhores condições para a prática de atividades físicas e esportivas, contribuindo para a saúde, o bem-estar e a integração social dos estudantes”, explicou. “Há carência de infraestrutura no assentamento, por isso a importância de investimentos que valorizem a educação e fortaleçam o meio rural. A medida busca ainda garantir segurança e conforto durante as atividades recreativas, prevenindo acidentes e criando um ambiente adequado para o lazer infantil”.

Durval pede reforma e ampliação do condomínio Vila Vida
O vereador Durval Júnior requereu à gestão municipal a reforma completa e a ampliação do condomínio Vila Vida. “Trata-se de um espaço público essencial, voltado para oferecer moradia digna e qualidade de vida, principalmente a idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social”, declarou. “A estrutura atual encontra-se defasada, necessitando de intervenções urgentes para garantir segurança, acessibilidade e conforto. Entre as melhorias necessárias estão reparos e revisão completa dos telhados para evitar infiltrações, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, revitalização das áreas comuns com pintura e adequação dos espaços de convivência, reforço na segurança com iluminação externa e câmeras de monitoramento, ampliação das unidades habitacionais para atender maior demanda, além de melhorias nos espaços de lazer e áreas verdes. As ações propostas são fundamentais para que o Vila Vida mantenha sua função social, reduzindo riscos de acidentes, promovendo inclusão, bem-estar e garantindo um ambiente saudável e acolhedor aos moradores”.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
