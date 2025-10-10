Sexta, 10 de Outubro de 2025 13:25
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
33°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,48

Euro

R$ 6,37

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralA revolução silenciosa do transporte finlandêsGeralCuidado com o ‘Golpe da ligação muda’; GeralVereador encaminha ao executivo pedido de restauração de veículo que pertenceu a Lindomar RezendeGeralMenores infratores poderão ficar internados até 10 anosGeralEntenda por que Trump perdeu o Nobel da Paz e saiba: ele já está inscrito para 2026
Médicos Sem Fronteiras
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral Menor infrator

Menores infratores poderão ficar internados até 10 anos

Especialista em direito criminal, o advogado Gabriel Fonseca, explica

10/10/2025 09h39
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira

Projeto de Lei está em tramitação, advogado comenta sobre outros pontos discutidos pela sociedade

Menor infrator tem perfil traçado por pesquisa do Ipea I RedaçãoNT - YouTube Está em tramitação no Senado projeto de lei que aumenta de três para até cinco anos o tempo máximo de internação de adolescentes que cometem atos infracionais

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou na última quarta-feira (8) projeto de lei que aumenta de três para até cinco anos o tempo máximo de internação de adolescentes que cometem atos infracionais. Para os casos praticados com violência, grave ameaça ou equiparados a crime hediondo, o período de restrição de liberdade pode chegar a até dez anos. A matéria passará agora por votação em turno suplementar na CCJ antes de ser enviada para análise da Câmara dos Deputados.

O advogado criminalista Gabriel Fonseca vê como proporcional esse aumento de pena pelo ato infracional O advogado criminalista Gabriel Fonseca (foto), que integra o escritório Celso Cândido de Souza Advogados, comenta sobre o projeto. “Vejo como proporcional esse aumento de pena pelo ato infracional, visto que crimes gravíssimos devem ser encarados com maior seriedade. Isso resulta em uma resposta à sociedade, que vive com sentimento de insegurança pública e mantém o caráter socioeducativo da punição, permitindo um tempo maior para a ressocialização dos agentes. Entendo que essa punição deve ser seguida de tratamentos psicológicos, psiquiátricos e incentivos para a entrada de adolescentes no mercado de trabalho após o cumprimento de sua medida”.

Ele analisa ainda as discussões sobre punição penal para os menores. “De um lado, há o argumento de que a impunidade estimula a reincidência e que os jovens precisam ser responsabilizados de forma mais severa. A visão é de que a punição mais rígida poderia servir como um ‘freio’ para a criminalidade juvenil. Por outro lado, a maioria dos especialistas e organismos internacionais defendem que a punição penal para menores é ineficaz e, em muitos casos, contraproducente. Em vez de reabilitar, a prisão de um jovem o expõe a um ambiente de violência, corrupção e crimes, o que aumenta a probabilidade de que ele se torne um criminoso mais perigoso no futuro. Acredito que o foco deve ser a prevenção, a educação e a ressocialização, não a punição penal, que é voltada para adultos”.

Maioridade penal
Gabriel Fonseca comenta a discussão sobre a redução da maioridade penal. “Os defensores argumentam que jovens que cometem crimes hediondos devem ser tratados como adultos, e que a redução da maioridade seria uma forma de coibir a criminalidade. Porém, a grande maioria dos estudos e evidências mostram que a redução não diminui a criminalidade e, em muitos casos, pode até piorá-la. Em países que adotaram a redução da maioridade, não houve uma queda significativa nos índices de criminalidade. Além disso, a convivência de adolescentes em presídios adultos, que são ambientes precários e violentos, pode torná-los mais suscetíveis a se tornarem criminosos reincidentes”, pontua.

O especialista destaca também que o sistema prisional brasileiro já tem problemas graves para lidar com adultos, e não está preparado para receber jovens. “Com a redução da maioridade, os criminosos poderiam utilizar crianças e adolescentes ainda mais jovens para cometer crimes, já que eles ainda não estariam sujeitos à punição mais rígida”. Ele ressalta o que deveria ser o foco das pessoas nessa questão. “Em vez de focar na punição, a sociedade deveria investir em soluções que tratem das raízes do problema: educação, família, esporte, lazer e oportunidades de emprego. A redução da maioridade penal é vista por muitos como uma solução simplista para um problema complexo”, salienta o advogado.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Logística A revolução silenciosa do transporte finlandês
Cuidado! Cuidado com o ‘Golpe da ligação muda’; Entenda como funciona
Câmara em ação Vereador encaminha ao executivo pedido de restauração de veículo que pertenceu a Lindomar Rezende Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Trump perdeu! Entenda por que Trump perdeu o Nobel da Paz e saiba: ele já está inscrito para 2026
Festival de Circo Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais  Programação gratuita reúne, entre os dias 21 e 26 de outubro, mais de 20 apresentações de espetáculos e números circenses
Seu direito Filhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da família
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 13h04
33°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

31° Sensação
4.55 km/h Vento
26% Umidade do ar
100% (1.78mm) Chance de chuva
Amanhã (11/10)

Mín. 19° Máx. 34°

Chuva
Amanhã (12/10)

Mín. 20° Máx. 27°

Chuvas esparsas
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 3 dias Servidores médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho com medo de calote A fundação FUNDAHC que administrava os serviços médicos não fez o pagamento de dois meses para os profissionais
2
Geral - Há 3 dias STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
3
Geral - Há 3 dias Comissão da Câmara aprova fim do horário de verão em todo o Brasil
4
Geral - Há 2 dias Em nota Fundahc responde sobre atraso de salários de médicos do Hospital Serafim de Carvalho
5
Geral - Há 3 dias Frente fria pode trazer chuva para Goiás na quinta-feira
Blogs e colunas
Economia Economia A revolução silenciosa do transporte finlandês
Cultura Cultura Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais 
Bastidores da Política Bastidores da Política Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
AgroNegócio AgroNegócio Dino pede vista em julgamento no STF
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Vereador encaminha ao executivo pedido de restauração de veículo que pertenceu a Lindomar Rezende
Rio Verde - GO Passarela de pedestres da BR-060, em Rio Verde, é desmontada
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias