Sexta, 10 de Outubro de 2025 09:41
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
24°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,38

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralEntenda por que Trump perdeu o Nobel da Paz e saiba: ele já está inscrito para 2026GeralFestival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais GeralFilhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da famíliaGeralResumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025GeralFestival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
Por um Goias melhor
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
MT Informática e papelaria
Médicos Sem Fronteiras
Natura - Compre Online e receba em casa
Geral Trump perdeu!

Entenda por que Trump perdeu o Nobel da Paz e saiba: ele já está inscrito para 2026

Para Nina Graeger, diretora do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo, o perfil de Trump diverge do espírito do prêmio.

10/10/2025 09h35
Por: Redação Fonte: Revista Fórum
Entenda por que Trump perdeu o Nobel da Paz e saiba: ele já está inscrito para 2026
Entenda por que Trump perdeu o Nobel da Paz e saiba: ele já está inscrito para 2026

Por Julinho Bittencourt/Revista Fórum/MSN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2025, apesar de ter feito uma campanha pública intensa pela honraria. O prêmio, anunciado nesta sexta-feira (10) em Oslo, na Noruega, foi concedido à líder da oposição venezuelana María Corina Machado, reconhecida por sua oposição ao regime de Nicolás Maduro.

A derrota, no entanto, não encerra as ambições de Trump. O ex-presidente já foi formalmente indicado ao Nobel da Paz de 2026 por países como Israel, Camboja e Paquistão, segundo informações oficiais do comitê.

Em setembro, durante uma reunião com a cúpula militar norte-americana, Trump afirmou que seria “um insulto para o país” se não recebesse o prêmio. No mesmo mês, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, ele voltou a mencionar a premiação, dizendo ter “encerrado sete guerras” — declaração contestada por especialistas.

“Todos dizem que eu deveria ganhar o Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas. O que me importa não é ganhar prêmios, é salvar vidas”, afirmou o presidente durante o discurso.

Comitê reage: “Laureados são repletos de coragem e integridade”
Durante a coletiva de imprensa em Oslo, o Comitê Norueguês do Nobel foi questionado sobre as declarações e a campanha pública de Trump. Sem citar nomes, o porta-voz destacou que a decisão do grupo não sofre influência de pressões políticas ou midiáticas.

“Em toda a longa história do Prêmio Nobel da Paz, já vimos todos os tipos de campanhas. Recebemos milhares de cartas dizendo quem deveria ganhar, mas nossas decisões se baseiam apenas no testamento de Alfred Nobel”, declarou.

“A sala onde nos reunimos é repleta de retratos de laureados — uma sala cercada de coragem e integridade.”

O comitê, formado por cinco membros, trabalha em reuniões trancadas em Oslo para evitar influências externas. O vice-presidente, Asle Toje, já havia declarado anteriormente que “campanhas de influência costumam ter efeito negativo” nas deliberações.

“Alguns candidatos pressionam muito, e não gostamos disso”, afirmou Toje, em referência indireta a Trump.

“Não é o perfil de um presidente pacífico”
De acordo com o testamento de Alfred Nobel, o prêmio deve ser concedido à pessoa “que mais, ou melhor, fez para promover a amizade entre as nações”. Em 2025, 338 indicações foram registradas — 244 pessoas e 94 organizações, o maior número desde 2016. A lista completa é mantida em sigilo por 50 anos.

Para Nina Graeger, diretora do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo, o perfil de Trump diverge do espírito do prêmio.

“Ele retirou os EUA da Organização Mundial da Saúde e do Acordo de Paris sobre o clima, além de iniciar uma guerra comercial contra antigos aliados”, afirmou à Reuters. “Não é exatamente isso que esperamos de um presidente pacífico ou de alguém comprometido com a promoção da paz.”

Ainda assim, Graeger reconhece que o republicano pode ganhar força na disputa de 2026 caso consiga mediar um cessar-fogo duradouro na Faixa de Gaza e contribuir para o fim da guerra na Ucrânia.

Campanha pode atrapalhar
A campanha pública de Trump pelo Nobel — que inclui publicações em redes sociais e compartilhamento de artigos defendendo sua indicação — pode, paradoxalmente, reduzir suas chances.

O Comitê reforçou que a escolha de María Corina Machado reflete o tipo de atuação que o prêmio busca enaltecer: “coragem, integridade e compromisso com a paz e os direitos humanos”.

“O comitê se guia por esses valores, não por campanhas de autopromoção”, concluiu o porta-voz.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Festival de Circo Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais  Programação gratuita reúne, entre os dias 21 e 26 de outubro, mais de 20 apresentações de espetáculos e números circenses
Seu direito Filhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da família
Câmara em ação Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Música raíz Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
“Liberdade?!” A censura à imprensa em um país referência de liberdade 
trambolho político A longa fuga de Eduardo Bolsonaro
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
24°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 34°

24° Sensação
2.96 km/h Vento
54% Umidade do ar
100% (1.78mm) Chance de chuva
Amanhã (11/10)

Mín. 19° Máx. 34°

Chuva
Amanhã (12/10)

Mín. 20° Máx. 27°

Chuvas esparsas
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 3 dias Servidores médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho com medo de calote A fundação FUNDAHC que administrava os serviços médicos não fez o pagamento de dois meses para os profissionais
2
Geral - Há 3 dias STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
3
Geral - Há 3 dias Comissão da Câmara aprova fim do horário de verão em todo o Brasil
4
Geral - Há 2 dias Em nota Fundahc responde sobre atraso de salários de médicos do Hospital Serafim de Carvalho
5
Geral - Há 3 dias Frente fria pode trazer chuva para Goiás na quinta-feira
Blogs e colunas
Cultura Cultura Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais 
Bastidores da Política Bastidores da Política Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
AgroNegócio AgroNegócio Dino pede vista em julgamento no STF
Economia Economia Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia na importação de diesel russo para o Brasil
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Rio Verde - GO Passarela de pedestres da BR-060, em Rio Verde, é desmontada
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias