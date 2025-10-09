Quinta, 09 de Outubro de 2025 12:34
Geral Câmara em ação

Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025

As próximas sessões ordinárias estão previstas para os dias 21, 22 e 23 deste mês, às 8 horas.

09/10/2025 10h24
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Por Francisco Cabral

Foi encerrada nesta quarta-feira, dia 8, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em outubro. Diversas matérias foram discutidas e votadas pelos vereadores.

A Tribuna do Povo foi inicialmente ocupada pela juíza Sabrina Rampazzo, titular da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela chamou atenção para o aumento dos casos de violência em Jataí e reforçou a importância de mais políticas públicas, investimentos e a criação de uma casa de apoio às mulheres vítimas de agressão.

Na sequência, o espaço foi ocupado por Marcel Bernardi Marques, promotor de Justiça, que fez a apresentação do primeiro congresso de gestão pública a ser realizado em Brasília. Ele convidou todos os vereadores a participar do evento.

As próximas sessões ordinárias estão previstas para os dias 21, 22 e 23 deste mês, às 8 horas.

Bastidores da Política
Sobre Bastidores da Política
Política
Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
