Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025

Por Francisco Cabral

Foi encerrada nesta quarta-feira, dia 8, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em outubro. Diversas matérias foram discutidas e votadas pelos vereadores.

A Tribuna do Povo foi inicialmente ocupada pela juíza Sabrina Rampazzo, titular da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela chamou atenção para o aumento dos casos de violência em Jataí e reforçou a importância de mais políticas públicas, investimentos e a criação de uma casa de apoio às mulheres vítimas de agressão.

Na sequência, o espaço foi ocupado por Marcel Bernardi Marques, promotor de Justiça, que fez a apresentação do primeiro congresso de gestão pública a ser realizado em Brasília. Ele convidou todos os vereadores a participar do evento.

As próximas sessões ordinárias estão previstas para os dias 21, 22 e 23 deste mês, às 8 horas.