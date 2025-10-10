Festival de Circo Fora do Eixo ocupa o centro de Goiânia com espetáculos nacionais e internacionais 

E o palhaço tem concerto - por Rafael Sucunglia

Os teatros Goiânia, SESC Centro e Goiânia Ouro vão receber entre os dias 21 e 26 de outubro uma intensa programação gratuita de espetáculos e números circenses. A Cia Catavento promove nestas datas a segunda edição do Festival de Circo Fora do Eixo, que apresenta uma extensa programação com espetáculos de Goiás, São Paulo, Ceará, França e Colômbia. O evento ainda contempla apresentações voltadas ao público de escolas públicas e uma noite de gala, com números circenses autorais de ex-alunos do NUFAAC, o Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo, promovido pela Catavento. A programação é inteiramente gratuita, mas os ingressos são limitados. Os ingressos podem ser retirados na plataforma Sympla a partir desta sexta-feira (3/10). Os links para cada espetáculo podem ser acessados via linktr.ee/ciacatavento. Este projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com patrocínio da Equatorial Goiás.

A segunda edição do festival inova, em relação à primeira, ao integrar diferentes teatros de Goiânia, promovendo a ocupação do centro da cidade ao oferecer atrações artísticas gratuitas por uma semana. Com este objetivo, o evento ainda vai oferecer uma rota gastronômica exclusiva. Durante o festival, diversos estabelecimentos parceiros oferecerão até 20% de desconto aos participantes do evento que apresentarem o programa do festival. Para ter acesso à lista de quem participa dessa rota, as pessoas interessadas devem acessar as redes sociais do evento: @festivaldecircoforadoeixo.

De acordo com Felipe Nicknig, diretor da Catavento e do festival, o objetivo deste evento é colocar o circo em um lugar de destaque da cultura goiana. “Ao apostar na cidade que é o coração do Brasil, levamos em consideração o fato de que estamos fora do eixo historicamente privilegiado no nosso país, e nos propomos a pensar fora do eixo, numa perspectiva criativa, geográfica e estética, em busca de trabalhos, artistas, grupos e companhias que estão pensando, pesquisando e criando fora do eixo em todos os sentidos”, justifica o diretor.

Programação

Para construir um programa com nove companhias, a Catavento levou em consideração conceitos como diversidade e pluralidade estética: há companhias de Goiás, de outros estados e até mesmo internacionais. Há a pluralidade do circo contemporâneo, integrando espetáculos infantis, palhaçaria, acrobacias aéreas, performances e produções ligadas à cultura popular brasileira. “Escolhemos companhias, artistas e trabalhos que estão pensando diferentes maneiras, formas e modos de se fazer o circo, com diferentes referências. Companhias e artistas que estão repensando a técnica, o processo de criação, estéticas e a comunicação através do circo; uma festival capaz de apresentar diferentes trabalhos, experiências e possibilidades”, comenta Nicknig.

A programação conta com apresentações abertas ao público, em geral, e outras fechadas para estudantes de escolas públicas. Entre terça-feira, 21 de outubro, e quinta-feira, 23 de outubro, o Teatro SESC Centro recebe três espetáculos, sempre às 19 horas. A programação aberta começa, ali, na terça-feira (21/10) com o espetáculo “Cartas do Vô Chico”, da anfitriã Catavento. A Barracão Teatro, de São Paulo, apresenta “O Circo do Só Eu” no dia seguinte (22/10). Na quinta-feira (23/10), a Família Panelosky (Brasil/Colômbia) apresenta “Irmãos Panelosky”.

A programação no Teatro Goiânia começa na quarta-feira (22/10), com a anfitrião Catavento apresentando “H.i.a.t.o” às 21 horas. Na quinta-feira (23/10), às 21 horas, a Cia Dospuntos Circo apresenta “Degradé”. No mesmo palco, no dia seguinte (24/10), a Cia Barnabô, de São Paulo, apresenta “Allegro Andante” às 21 horas. Neste mesmo dia, o Teatro Goiânia Ouro recebe “Contos de Cativeiro”, com Marcelo Marques, às 19 horas.

No fim de semana, a programação começa no sábado (25/10) às 15 horas no Teatro SESC Centro, com a Cia Oruã (SP) apresentando “E o palhaço tem concerto?”. Mais tarde, no Teatro Goiânia Ouro, o Grupo Fuzuê, do Ceará, apresenta às 19 horas o espetáculo “Palafita”. Mais tarde, às 21 horas, a programação segue no Teatro Goiânia com a companhia francesa Compagnie Libertivore apresentando “Hêtre”.

No domingo, o Teatro Goiânia recebe às 19 horas a noite de gala: apresentações de diferentes números circenses autorais de ex-alunos do NUFAAC, o Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo, promovido pela Catavento em 2018, 2019, 2021 e 2024. Rafael Carvalho (RJ) apresenta “Desfio”, seguida de Makeda Rodrigues (RJ) com “Igboyá” e Bella Medeiros (PB) com “RAÍZES”. Depois, Marcos Sá (PE) apresenta “Pequenos Abismos”; Lucienne Machado (GO), “Lembrança da Delicadeza”; Pedro Souza (GO), “Corpoético”, André Bandeira (MA), “Bumbá” e Laura Sagioratto (DF) apresenta “Ceci”.

Integração

A segunda edição do festival ainda apresenta como novidade o acolhimento a estudantes de produção cênica da capital, integrando-os à produção do festival, e a parceria com escolas públicas, que levarão seus estudantes aos teatros para assistirem aos espetáculos em sessões fechadas. Na terça-feira (21/10), às 15 horas, a Cia Catavento apresenta “Cartas do Vô Chico”, no Teatro SESC Centro. No mesmo horário, no Teatro Goiânia Ouro, a Cia Corpo na Contramão apresenta “Dangerosíssima Viagem” na quarta-feira (22/10). Também na quarta-feira, às 15 horas, a Cia Catavento apresenta “H.i.a.t.o” no Teatro Goiânia. Na quinta-feira (23/10), às 15 horas, Eckert Comunicação e evento apresenta “BaluArte Circo Show” no Teatro Goiânia Ouro.